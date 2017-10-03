У Тернопіль мене перевели в рамках планової ротації, накази для військових не обговорюються, — новий начальник патрульних М. Білецький
Вже близько двох місяців лучанин, а в минулому начальник Управління патрульної поліції Одеси, очолює патрульну поліцію Тернополя. Аби ближче познайомити тернополян з правоохоронцем, ми запросили його на інтерв’ю.
– Для початку розкажіть про свою кар’єру в правоохоронній системі…
– Моя кар’єра розпочалася з 2014 року, коли ми з братом пішли в добровольчий підрозділ патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь». Воював в Іловайську, Вуглегірську, Дебальцевому… Брат й досі там служить, а я пішов у лави патрульної поліції.
Пригадую, якось товариш зателефонував і запропонував долучитися до реформи Нової поліції. Так я і поповнив ряди патрульних. Спершу працював командиром роти в Управлінні патрульної поліції Києва, потім – заступником начальника у Харкові, а пізніше очолив патрульну поліцію Одеси.
– Знаємо, раніше ви очолювали патрульних в Одесі, і те, що родом ви з Луцька. З Тернополя ближче додому. Мабуть, позитивно сприйняли переїзд? Хто, все-таки, ініціював зміну міста роботи: ви чи вище керівництво?
– Це було в рамках планової ротації. Накази для військових людей не обговорюються. Звісно, трішки незвично перейти працювати з великого міста в маленьке. Тернопіль набагато спокійніше місто, порівняно з Одесою.
– Який він, ввірений вам колектив, вже зрозуміли?
– Колектив найкращий. Патрульні вражають ввічливістю, тактовністю і активною позицією у житті.
– Оцініть професійність тернопільських патрульних за п’ятибальною шкалою.
– Гадаю, на оцінку 5. Якщо не 5, то четвірку з плюсом стовідсотково даю. Звичайно є багато чому вчитися і вдосконалюватися. У роботі патрульного різні випадки трапляються, чим неординарніша ситуація, тим краще, вона більше дисциплінує.
– З чого почали перший робочий день у Тернополі?
– Зі знайомства з особовим складом. Мені було важливо дізнатися, який клімат в колективі, чим живуть і як працюють тернопільські патрульні. Також вивчав місто, які проблемні місця тут.
– Чи познайомилися вже з місцевою владою? Які висновки зробили?
– Так. Є велике розуміння роботи і поняття взаємодії. Був приємно здивований відношенням керівника міста. Сергій Віталійович, відноситься до тієї категорії людей, які мало говорять, а більше роблять. Це мені дуже імпонує.
– Якою залишили поліцію Одеси, чим пишаєтеся?
– Пишаюся колективом і маленькими перемогами. В Одесі важко зробити все ідеально, як би того не хотілося. Було багато проектів, які вдалося зрушити з «мертвої» точки. Напередодні від’їзду до Тернополя, вдалося домовитися про виділення коштів на побудову для кожного батальйону приміщення для відпочинку, де будуть облаштовані переодягальні, душові…
– Які практики, розпочаті в Одесі, плануєте застосовувати в Тернополі?
– В Одесі були окремі екіпажі, які займалися відпрацюваннями, приміром, профілактикою дотримання правил дорожнього руху серед пішоходів… Схожа проблема існує і в Тернополі. В Одесі ми підходили до цього глобально, за кошти міськради закупили світлове обладнання для пішохідних переходів, це давало змогу водіям в нічний час краще побачити пішоходів. Також проводили рейдові перевірки по парковках. Причому в нас не було мети забрати багато автомобілів, а показати, що так робити не варто і чомусь позитивному навчити. Невдовзі в Тернополі планую теж запровадити таке, але після того, як зросте штат патрульних.
– У Тернополі знову набрала актуальності тема співіснування тернополян і ромів. Тернополяни бідкаються, що ані поліція, ані місцева влада не дають ради із цим нашестям…
– Така проблема існує не лише в Тернополі. Наприклад, в Одесі від цього найбільше потерпає Малиновський район. Вирішенням цієї проблеми там особисто займалася заступниця міністра. Очікуємо на позитивні зрушення в майбутньому. Роми є, вони теж люди. Щоправда, не хочуть працювати і своїм способом життя приносять чимало проблем іншим громадянам. Поки що законотворці нічого не можуть сказати з цього приводу.
– Про кадровий голод: чи підраховували, скільки вам треба патрульних?
– Явище тимчасове, зараз 58 людей відправили на навчання до Рівного, буквально через 3 місяці вони поповнять ряди патрульної поліції. Черговий набір до патрульної поліції триває, тож запрошуємо усіх охочих, які хочуть служити і захищати наших співгромадян.
– І наостанок: епоха selfie з поліцейськими вже минула. Усі терпляче чекали, коли нові правоохоронці навчаться. Але й досі патрульні довго їдуть на виклики, повільно і з помилками оформлюють документи, через що порушники згодом виграють у суді… Що думаєте з цього приводу?
– Період селфі – це позитивне зрушення і погляд українського народу на нового правоохоронця. Нерідко люди приїжджають з-закордону, які чули про реформу поліції, їм цікаво, спілкуються з патрульними, роблять собі фото на пам’ять. Новий патрульний поліцейський повинен бути якомога відкритішим до громадян. Кожен мешканець міста має знати, що в будь-який час може звернутися до нього і йому обов’язково допоможуть. Є багато моментів, бо в нас недосконале законодавство. Але як я люблю повторювати: потрібно на своєму місці добре виконувати свою роботу, що ми і робимо.
Існують проблеми скасування тих самих постанов у судах. Втім, коли порівняти у відсотковому співвідношенні, то якщо зі ста десять постанов скасують — це небагато. Якщо факт правопорушення встановлений, доведений та підтверджений належними доказами, однак інспектором була допущена помилка у постанові, тоді така постанова скасовується, а справа надсилається на новий розгляд. Повірте, патрульні дуже багато і віддано працюють, аби нам з вами спалося спокійніше.
Бліц-інтерв’ю
- У робочому кабінеті зміни проводили? Що додали свого? Що вам взагалі треба для роботи?
- В робочому кабінеті поставив грамоти і подяки, які отримав мій особовий склад в Одесі, а вже і в Тернополі. Це приємно, це мене тішить і цим пишаюся. Особовий склад несе не лише повсякденну службу, а й бере активну участь в житті міста. Це, звичайно, приємно і позитивно.
Змін кардинальних не провів, перестановку теж не зробив, тут досить затишно і доволі комфортно працювати.
- Що вас спонукало стати правоохоронцем? Це – мрія дитинства?
- Дитяча мрія – стати військовим. Мої батьки військові, тож хотів продовжити династію. Однак мене зупинило те, що побачив, коли приїхав навідати старшого брата в армії. Це не та армія і служба, яку я собі уявляв. Звісно, коли війна, таке не обговорюється. Вважаю, що в душі я військовий. Україну, рідну землю треба захищати. Тому з братом і пішли в підрозділ “Світязь”…
- 5 улюблених застосунків у смартфоні?
- Страшенно не люблю смартфонів… Для мене телефон – це тільки телефон. В соцмережах я не дуже активний.
- Хобі маєте?
- Риболовля. На жаль, зараз на це фактичного немає часу. Раніше щонеділі збирався на став. Тепер про таке залишається лише мріяти.
- Улюблений аксесуар?
- Не маю звички прив’язуватися до матеріальних речей.
- Скільки часу спите?
- Мабуть, 4-5 годин. Звісно, цього недостатньо для повноцінного сну. Однак, вже звик, 3 роки в такому режимі.
- Займаєтеся спортом? Назвіть свої показники з крайньої атестації.
- Тести здав дуже добре… За можливості займаюся на брусах, турніках.
- Що у Тернополі подобається, а що ні?
- В Тернополі подобається все, доволі прогресивне місто. На мій превеликий подив, тернополяни доволі мирно вживаються з іноземцями, яких тут чимало. В Одесі з цим трохи по-іншому. А улюблене місце в місті — Тернопільський став.