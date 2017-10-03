У Тернопіль мене перевели в рамках планової ротації, накази для військових не обговорюються, — новий начальник патрульних М. Білецький

Вже близько двох місяців лучанин, а в минулому начальник Управління патрульної поліції Одеси, очолює патрульну поліцію Тернополя. Аби ближче познайомити тернополян з правоохоронцем, ми запросили його на інтерв’ю.

– Для початку розкажіть про свою кар’єру в правоохоронній системі…

– Моя кар’єра розпочалася з 2014 року, коли ми з братом пішли в добровольчий підрозділ патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь». Воював в Іловайську, Вуглегірську, Дебальцевому… Брат й досі там служить, а я пішов у лави патрульної поліції.

Пригадую, якось товариш зателефонував і запропонував долучитися до реформи Нової поліції. Так я і поповнив ряди патрульних. Спершу працював командиром роти в Управлінні патрульної поліції Києва, потім – заступником начальника у Харкові, а пізніше очолив патрульну поліцію Одеси.

– Знаємо, раніше ви очолювали патрульних в Одесі, і те, що родом ви з Луцька. З Тернополя ближче додому. Мабуть, позитивно сприйняли переїзд? Хто, все-таки, ініціював зміну міста роботи: ви чи вище керівництво?

– Це було в рамках планової ротації. Накази для військових людей не обговорюються. Звісно, трішки незвично перейти працювати з великого міста в маленьке. Тернопіль набагато спокійніше місто, порівняно з Одесою.

– Який він, ввірений вам колектив, вже зрозуміли?

– Колектив найкращий. Патрульні вражають ввічливістю, тактовністю і активною позицією у житті.

– Оцініть професійність тернопільських патрульних за п’ятибальною шкалою.

– Гадаю, на оцінку 5. Якщо не 5, то четвірку з плюсом стовідсотково даю. Звичайно є багато чому вчитися і вдосконалюватися. У роботі патрульного різні випадки трапляються, чим неординарніша ситуація, тим краще, вона більше дисциплінує.

– З чого почали перший робочий день у Тернополі?

– Зі знайомства з особовим складом. Мені було важливо дізнатися, який клімат в колективі, чим живуть і як працюють тернопільські патрульні. Також вивчав місто, які проблемні місця тут.

– Чи познайомилися вже з місцевою владою? Які висновки зробили?

– Так. Є велике розуміння роботи і поняття взаємодії. Був приємно здивований відношенням керівника міста. Сергій Віталійович, відноситься до тієї категорії людей, які мало говорять, а більше роблять. Це мені дуже імпонує.

– Якою залишили поліцію Одеси, чим пишаєтеся?

– Пишаюся колективом і маленькими перемогами. В Одесі важко зробити все ідеально, як би того не хотілося. Було багато проектів, які вдалося зрушити з «мертвої» точки. Напередодні від’їзду до Тернополя, вдалося домовитися про виділення коштів на побудову для кожного батальйону приміщення для відпочинку, де будуть облаштовані переодягальні, душові…

– Які практики, розпочаті в Одесі, плануєте застосовувати в Тернополі?

– В Одесі були окремі екіпажі, які займалися відпрацюваннями, приміром, профілактикою дотримання правил дорожнього руху серед пішоходів… Схожа проблема існує і в Тернополі. В Одесі ми підходили до цього глобально, за кошти міськради закупили світлове обладнання для пішохідних переходів, це давало змогу водіям в нічний час краще побачити пішоходів. Також проводили рейдові перевірки по парковках. Причому в нас не було мети забрати багато автомобілів, а показати, що так робити не варто і чомусь позитивному навчити. Невдовзі в Тернополі планую теж запровадити таке, але після того, як зросте штат патрульних.

– У Тернополі знову набрала актуальності тема співіснування тернополян і ромів. Тернополяни бідкаються, що ані поліція, ані місцева влада не дають ради із цим нашестям…

– Така проблема існує не лише в Тернополі. Наприклад, в Одесі від цього найбільше потерпає Малиновський район. Вирішенням цієї проблеми там особисто займалася заступниця міністра. Очікуємо на позитивні зрушення в майбутньому. Роми є, вони теж люди. Щоправда, не хочуть працювати і своїм способом життя приносять чимало проблем іншим громадянам. Поки що законотворці нічого не можуть сказати з цього приводу.

– Про кадровий голод: чи підраховували, скільки вам треба патрульних?

– Явище тимчасове, зараз 58 людей відправили на навчання до Рівного, буквально через 3 місяці вони поповнять ряди патрульної поліції. Черговий набір до патрульної поліції триває, тож запрошуємо усіх охочих, які хочуть служити і захищати наших співгромадян.

– І наостанок: епоха selfie з поліцейськими вже минула. Усі терпляче чекали, коли нові правоохоронці навчаться. Але й досі патрульні довго їдуть на виклики, повільно і з помилками оформлюють документи, через що порушники згодом виграють у суді… Що думаєте з цього приводу?

– Період селфі – це позитивне зрушення і погляд українського народу на нового правоохоронця. Нерідко люди приїжджають з-закордону, які чули про реформу поліції, їм цікаво, спілкуються з патрульними, роблять собі фото на пам’ять. Новий патрульний поліцейський повинен бути якомога відкритішим до громадян. Кожен мешканець міста має знати, що в будь-який час може звернутися до нього і йому обов’язково допоможуть. Є багато моментів, бо в нас недосконале законодавство. Але як я люблю повторювати: потрібно на своєму місці добре виконувати свою роботу, що ми і робимо.

Існують проблеми скасування тих самих постанов у судах. Втім, коли порівняти у відсотковому співвідношенні, то якщо зі ста десять постанов скасують — це небагато. Якщо факт правопорушення встановлений, доведений та підтверджений належними доказами, однак інспектором була допущена помилка у постанові, тоді така постанова скасовується, а справа надсилається на новий розгляд. Повірте, патрульні дуже багато і віддано працюють, аби нам з вами спалося спокійніше.

Бліц-інтерв’ю

У робочому кабінеті зміни проводили? Що додали свого? Що вам взагалі треба для роботи?

В робочому кабінеті поставив грамоти і подяки, які отримав мій особовий склад в Одесі, а вже і в Тернополі. Це приємно, це мене тішить і цим пишаюся. Особовий склад несе не лише повсякденну службу, а й бере активну участь в житті міста. Це, звичайно, приємно і позитивно.

Змін кардинальних не провів, перестановку теж не зробив, тут досить затишно і доволі комфортно працювати .

Змін кардинальних не провів, перестановку теж не зробив, тут досить затишно і доволі комфортно працювати Що вас спонукало стати правоохоронцем? Це – мрія дитинства?

Дитяча мрія – стати військовим. Мої батьки військові, тож хотів продовжити династію. Однак мене зупинило те, що побачив, коли приїхав навідати старшого брата в армії. Це не та армія і служба, яку я собі уявляв. Звісно, коли війна, таке не обговорюється. Вважаю, що в душі я військовий. Україну, рідну землю треба захищати. Тому з братом і пішли в підрозділ “Світязь”…

5 улюблених застосунків у смартфоні?

Страшенно не люблю смартфонів… Для мене телефон – це тільки телефон. В соцмережах я не дуже активний.

Хобі маєте?

Риболовля. На жаль, зараз на це фактичного немає часу. Раніше щонеділі збирався на став. Тепер про таке залишається лише мріяти.

Улюблений аксесуар?

Не маю звички прив’язуватися до матеріальних речей.

Скільки часу спите?

Мабуть, 4-5 годин. Звісно, цього недостатньо для повноцінного сну. Однак, вже звик, 3 роки в такому режимі.

Займаєтеся спортом? Назвіть свої показники з крайньої атестації.

Тести здав дуже добре… За можливості займаюся на брусах, турніках.

Що у Тернополі подобається, а що ні?

В Тернополі подобається все, доволі прогресивне місто. На мій превеликий подив, тернополяни доволі мирно вживаються з іноземцями, яких тут чимало. В Одесі з цим трохи по-іншому. А улюблене місце в місті — Тернопільський став.