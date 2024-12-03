Кадрові чистки в ОДА: із посади пішов заступник голови часів Труша

Із посади заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації звільнили Віктора Устенко, який курував гуманітарний напрямок.

Про це повідомляють джерела Тернополян у стінах ОВА.

Поки що на офіційному вебресурсі Тернопільської обласної державної адміністрації у розділі Документи немає відповідного розпорядження голови В’ячеслава Негоди. Але, як було відомо раніше, всі заступники попереднього керманича області Володимира Труша написали заяви на звільнення. Їх погодити мали у Кабміні та особисто пан Негода.

А вже у розділі «Керівництво ОДА» Віктора Устенка прибрали.

Серед підопічних Віктор Устенко заявив, що звільнився сам, адже не може працювати у новій команді вже немолодого Негоди. До того ж, пан Устенко не приховував своїх зв’язків в Офісі президента, завдяки яким його не можуть просто так звільнити.

Зауважимо, що свого часу Віктор Устенко спеціалізувався у виборчих технологіях та був досить успішним політтехнологом.