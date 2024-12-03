Тернопіль робить цифровізацію зручною: новий функціонал у мобільному додатку дозволяє подати запит чи звернення за 1 хвилину
Мобільний додаток «е-Тернопіль» тепер ще корисніший: нова функція дозволяє миттєво подати звернення чи запит до міської ради. Усього за 1 хвилину ваша заявка буде в системі міськради.
Як це працює? Усе максимально просто для авторизованих користувачів:
- Відкрийте додаток «е-Тернопіль» і зайдіть у розділ «Сервіси-Е-приймальня».
- Виберіть тип документа — запит або звернення.
- Перевірте свої дані, вкажіть адресу.
- Опишіть суть звернення чи запиту у зручній для вас формі.
- Перевірте заявку та натисніть «надіслати».
Що далі? Ваше звернення миттєво потрапляє на реєстрацію у відділ звернень міської ради. Далі ви зможете відстежувати статус опрацювання у мобільному додатку, на порталі «е-Тернопіль. Портал мешканця», а відповідь отримати через Портал мешканця та на електронну пошту.
Ще більше можливостей:
- Юридичні особи також можуть подавати звернення так само легко.
- Доступна функція для подання заявок на проведення публічних заходів для представників громадських організацій та об’єднання.
е-Тернопіль — ваш надійний помічник у міських справах, що робить взаємодію з міськрадою максимально швидкою та комфортною!