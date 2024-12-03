16:54 | 3.12.2024
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Тернопіль робить цифровізацію зручною: новий функціонал у мобільному додатку дозволяє подати запит чи звернення за 1 хвилину

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Мобільний додаток «е-Тернопіль» тепер ще корисніший: нова функція дозволяє миттєво подати звернення чи запит до міської ради. Усього за 1 хвилину ваша заявка буде в системі міськради.

Як це працює? Усе максимально просто для авторизованих користувачів:

  1. Відкрийте додаток «е-Тернопіль» і зайдіть у розділ «Сервіси-Е-приймальня».
  2. Виберіть тип документа — запит або звернення.
  3. Перевірте свої дані, вкажіть адресу.
  4. Опишіть суть звернення чи запиту у зручній для вас формі.
  5. Перевірте заявку та натисніть «надіслати».

Що далі? Ваше звернення миттєво потрапляє на реєстрацію у відділ звернень міської ради. Далі ви зможете відстежувати статус опрацювання у мобільному додатку, на порталі «е-Тернопіль. Портал мешканця», а відповідь отримати через Портал мешканця та на електронну пошту.

Ще більше можливостей:

  • Юридичні особи також можуть подавати звернення так само легко.
  • Доступна функція для подання заявок на проведення публічних заходів для представників громадських організацій та об’єднання.

е-Тернопіль — ваш надійний помічник у міських справах, що робить взаємодію з міськрадою максимально швидкою та комфортною!

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