Тернопіль робить цифровізацію зручною: новий функціонал у мобільному додатку дозволяє подати запит чи звернення за 1 хвилину

Мобільний додаток «е-Тернопіль» тепер ще корисніший: нова функція дозволяє миттєво подати звернення чи запит до міської ради. Усього за 1 хвилину ваша заявка буде в системі міськради.

Як це працює? Усе максимально просто для авторизованих користувачів:

Відкрийте додаток «е-Тернопіль» і зайдіть у розділ «Сервіси-Е-приймальня». Виберіть тип документа — запит або звернення. Перевірте свої дані, вкажіть адресу. Опишіть суть звернення чи запиту у зручній для вас формі. Перевірте заявку та натисніть «надіслати».

Що далі? Ваше звернення миттєво потрапляє на реєстрацію у відділ звернень міської ради. Далі ви зможете відстежувати статус опрацювання у мобільному додатку, на порталі «е-Тернопіль. Портал мешканця», а відповідь отримати через Портал мешканця та на електронну пошту.

Ще більше можливостей:

Юридичні особи також можуть подавати звернення так само легко.

Доступна функція для подання заявок на проведення публічних заходів для представників громадських організацій та об’єднання.

е-Тернопіль — ваш надійний помічник у міських справах, що робить взаємодію з міськрадою максимально швидкою та комфортною!