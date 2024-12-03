Двох дітей, які отруїлися грибами, вже виписали з лікарні

За попередньою інформацією, багатодітна родина отруїлася грибами. У ході перевірки стало відомо, що чоловік ще в неділю, 27 жовтня, назбирав грибів та приготував з них страви. Їла уся сім’я, крім мами. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але жінка до лікарні звернулася лише 30 жовтня близько 15:00.