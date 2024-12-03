Двох дітей, які отруїлися грибами, вже виписали з лікарні
За інформацією ДУ “Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” другого грудня 2024 двох дітей, які, після отруєння грибами, перебували на лікуванні в НДСЛ “Охматдит” м. Київ виписали з лікувального закладу.
Всього отруєння отримали 9 осіб з них 4 особи померло, 5 осіб видужало. 02.12.2024 закінчені робіти із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Дану надзвичайну ситуацію знято з контролю
Нагадаємо, 30 жовтня до медзакладу потрапила уся родина з міста Копичинці. Серед потерпілих було восьмеро дітей віком від трьох до тринадцяти років, семеро з яких рідні брати та сестри, а також співмешканець матері.
За попередньою інформацією, багатодітна родина отруїлася грибами. У ході перевірки стало відомо, що чоловік ще в неділю, 27 жовтня, назбирав грибів та приготував з них страви. Їла уся сім’я, крім мами. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але жінка до лікарні звернулася лише 30 жовтня близько 15:00.