Капремонт світлофорів у Тернополі: де проведуть роботи у 2025 році
У Тернополі затвердили список світлофорних об’єктів для капремонту у 2025 році
Виконавчий комітет міської ради затвердив титульний список капітального ремонту та встановлення світлофорів у Тернополі на 2025 рік.
Цього року роботи заплановані на таких локаціях:
- вул. Михайла Грушевського (біля ТСШ №3, ТЗОШ №4);
- вул. Руська (біля ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука»);
- вул. Мирона Тарнавського (біля ТЗОШ №11);
- примикання просп. Степана Бандери – вул. Романа Шухевича (біля ТЗОШ №18);
- примикання вул. 15 Квітня – вул. Братів Бойчуків;
- примикання вул. Максима Кривоноса – вул. Іванни Блажкевич (біля ТНВК «ЗОШ – економічний ліцей №9 ім. Іванни Блажкевич»);
- вул. Лесі Українки (біля ТНВК «ЗОШ – медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки»);
- вул. Василя Костянтина Острозького (біля ТЗОШ №13 ім. Андрія Юркевича);
- вул. Торговиця (біля ТЗОШ №24);
- вул. Микулинецька (біля цукрового заводу).
Роботи спрямовані на покращення безпеки руху та модернізацію світлофорної інфраструктури міста.