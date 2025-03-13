18:50 | 13.03.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Капремонт світлофорів у Тернополі: де проведуть роботи у 2025 році

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі затвердили список світлофорних об’єктів для капремонту у 2025 році

Виконавчий комітет міської ради затвердив титульний список капітального ремонту та встановлення світлофорів у Тернополі на 2025 рік.

Цього року роботи заплановані на таких локаціях:

  • вул. Михайла Грушевського (біля ТСШ №3, ТЗОШ №4);
  • вул. Руська (біля ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука»);
  • вул. Мирона Тарнавського (біля ТЗОШ №11);
  • примикання просп. Степана Бандери – вул. Романа Шухевича (біля ТЗОШ №18);
  • примикання вул. 15 Квітня – вул. Братів Бойчуків;
  • примикання вул. Максима Кривоноса – вул. Іванни Блажкевич (біля ТНВК «ЗОШ – економічний ліцей №9 ім. Іванни Блажкевич»);
  • вул. Лесі Українки (біля ТНВК «ЗОШ – медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки»);
  • вул. Василя Костянтина Острозького (біля ТЗОШ №13 ім. Андрія Юркевича);
  • вул. Торговиця (біля ТЗОШ №24);
  • вул. Микулинецька (біля цукрового заводу).

Роботи спрямовані на покращення безпеки руху та модернізацію світлофорної інфраструктури міста.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *