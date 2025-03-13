Африканська чума свиней загрожує Тернопільщині: введено карантинні обмеження

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області повідомляє про загрозу поширення африканської чуми свиней (АЧС). Виявлено випадки захворювання серед диких кабанів, а також визначено зони карантину та заходи боротьби з інфекцією.

11 березня 2025 року у мисливських угіддях КРК ЛП «КРЕМЛІС» між селами Шпиколоси та Колосова (Кременецький район) було знайдено три трупи диких свиней. Від двох із них відібрали проби та відправили на лабораторні дослідження. 12 березня підтверджено наявність вірусу АЧС.

З метою локалізації спалаху 12 березня місцева надзвичайна протиепізоотична комісія ухвалила заходи щодо ліквідації хвороби та визначила карантинні межі:

🔴 Епізоотичне вогнище – мисливські угіддя КРК ЛП «КРЕМЛІС» між селами Шпиколоси та Колосова.

🛑 Зона захисту (3 км від епізоотичного вогнища) – села Колосова, Шпиколоси, Духів.

🔍 Зона нагляду (7 км від зовнішніх меж зони захисту) – 22 населені пункти, включаючи місто Кременець.

У зв’язку з високими ризиками поширення вірусу Держпродспоживслужба нагадує про важливість дотримання біобезпеки на фермах:

✔ «Закритий» режим роботи – заборона доступу сторонніх осіб.

✔ Огородження території для уникнення контакту з дикими тваринами.

✔ Карантин для новоприбулих свиней та щоденний контроль їхнього здоров’я.

✔ Захист кормів і підстилки від гризунів та птахів.

✔ Регулярне прибирання та дезінфекція приміщень і обладнання.

На території області тривають заходи з ліквідації спалаху АЧС відповідно до чинних інструкцій. Власникам свиногосподарств рекомендується посилити контроль за здоров’ям тварин і суворо дотримуватися ветеринарно-санітарних вимог.

Що необхідно знати про африканську чуму свиней (АЧС):

Збудник хвороби тривалий час може зберігати свою життєздатність поза організмом. АЧС не становить небезпеки для людини; Людина опосередковано (забруднившись матеріалом від хворої, загиблої чи забитої свині) може перенести заразу на іншу територію, де є сприйнятливі тварини;

АЧС – це:

гостра (ознаки хвороби розвиваються дуже швидко);

висококонтагіозна (надзвичайно заразна);

інфекційна (здатна до зараження, тобто може передаватись від однієї сприйнятливої тварини до іншої);

вірусна (на збудник не діють антибіотики, тому не має лікування);

хвороба (хворобливий стан організму – тварина виглядає підозріло, не так як завжди);

хвороба свиней (хворіють лише домашні та дикі свині).

Ознаки африканської чуми свиней (АЧС)

раптова загибель тварини, за відсутності клінічного прояву;

підвищення температури тіла до 40,5-42°С;

зниження апетиту, в’ялість, слабкість тазових кінцівок, хитка хода, посилена спрага, тварини лежать, зарившись в підстилку;

синюшність шкіри та червонувато-фіолетові плями черева, підгрудка, мошонки, вух, п’ятачка та кінцівок.

Як відбувається зараження свиней:

Шляхом безпосереднього контакту Опосередковано:

через ґрунт, незнезаражені корми, предмети догляду й утримання, транспортні засоби; диких кабанів, бродячих тварин, птахів та обслуговуючий персонал;

при згодовуванні харчових відходів, що містять продукти забою хворих чи інфікованих тварин.

Є однією із найбільш небезпечних хвороб свиней, оскільки характеризується високою смертністю, значними економічними збитками, зумовлених відсутністю вакцини, запровадженням спеціального режиму для свиногосподарств, організацію профілактичних та ліквідаційних заходів в разі загрози чи виникнення хвороби та торговельними обмеженнями, що запроваджуються для блокування її розповсюдження – вірус африканської чуми свиней не становить небезпеки для людини.

Щоб запобігти занесенню вірусу АЧС у господарство, необхідно:

утримувати свиней в приміщенні, дотримуючись закритого режиму роботи;

не дозволяти відвідувати господарство стороннім особам;

не забивати хворих свиней та не переробляти туші захворілих тварин. Забезпечити повноцінне обслуговування свиней ветеринарними спеціалістами аж до забою;

не згодовувати свиням необроблені корми та харчові відходи, що містять свинину або продукти забою;

забезпечити регулярне проведення дезінфекцій та дератизацій у місцях утримання свиней, зберігання і переробки кормів;

не купувати свиней у місцях несанкціонованої торгівлі та без відповідних супровідних документів. Придбаних тварин реєструвати у державних ветеринарних установах;

повідомляти територіальні органи Держпродспоживслужби про загибель свиней та не викидати трупи тварин, відходи від їх утримання і переробки на смітники, лісопосадки, узбіччя доріг;

не використовувати для напування тварин воду із природних водойм, до яких мають доступ дикі тварини.