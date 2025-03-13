На Тернопільщині здійснюється постійний моніторинг цін на лікарські засоби
З 1 березня 2025 року відновлено державний контроль за ціноутворенням на лікарські засоби та медичні вироби.
Головне управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області здійснює моніторинг аптек, щоб запобігти необґрунтованому підвищенню цін та забезпечити доступність медикаментів для населення.
Ці заходи проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2025 №168 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо стабілізації цін на лікарські засоби».
Фахівці Держпродспоживслужби контролюють ціни на ліки, аналізують їх відповідність державним нормам та запобігають порушенням.
Представникам фармацевтичного бізнесу наголошено на важливості дотримання законодавства щодо ціноутворення.
Як повідомити про завищені ціни?
Якщо ви помітили необґрунтоване підвищення вартості лікарських засобів, звертайтеся до:
Електронна адреса: info@dpss-te.gov.ua
Поштова адреса: вул. Микулинецька, 20, м. Тернопіль
До звернення необхідно додати:
Назву та місцезнаходження аптеки
Перелік лікарських засобів із завищеними цінами
Копії підтверджувальних документів (чеки, квитанції, фото цінників)
Громадський контроль та активна участь мешканців допоможуть забезпечити справедливі ціни на ліки у Тернопільській області!