18:50 | 13.03.2025
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На Тернопільщині здійснюється постійний моніторинг цін на лікарські засоби

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таблетки
З 1 березня 2025 року відновлено державний контроль за ціноутворенням на лікарські засоби та медичні вироби.
🛡️ Головне управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області здійснює моніторинг аптек, щоб запобігти необґрунтованому підвищенню цін та забезпечити доступність медикаментів для населення.
📜 Ці заходи проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2025 №168 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо стабілізації цін на лікарські засоби».
👨‍⚕️ Фахівці Держпродспоживслужби контролюють ціни на ліки, аналізують їх відповідність державним нормам та запобігають порушенням.
⚖️ Представникам фармацевтичного бізнесу наголошено на важливості дотримання законодавства щодо ціноутворення.
💡 Як повідомити про завищені ціни?
Якщо ви помітили необґрунтоване підвищення вартості лікарських засобів, звертайтеся до:
📧 Електронна адреса: info@dpss-te.gov.ua
📍 Поштова адреса: вул. Микулинецька, 20, м. Тернопіль
📌 До звернення необхідно додати:
✔️ Назву та місцезнаходження аптеки
✔️ Перелік лікарських засобів із завищеними цінами
✔️ Копії підтверджувальних документів (чеки, квитанції, фото цінників)
🤝 Громадський контроль та активна участь мешканців допоможуть забезпечити справедливі ціни на ліки у Тернопільській області!

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