Кардіохірург Ігор Гуменний: «Серце – це двигун, і лікарі не завжди встигають замінити його»

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні. Майже 70% смертей торік сталися через захворювання системи кровообігу. Від пов’язаних з ними хвороб померло понад 387 тисяч українців. Найбільше – через атеросклеротичні або ішемічні хвороби серця. Раніше вважалося, що від серцево-судинних захворювань страждають тільки старші люди, однак статистика показує, що ці хвороби суттєво помолодшали. Найчастіше причиною таких захворювань є генетична схильність та наша власна поведінка і звички: куріння, брак фізичної активності, нездорове харчування, надмірна маса тіла та алкоголь. Змінивши свою поведінку, ми можемо суттєво знизити ризик захворіти. Про найчастіші хвороби серця та про те, як можна попередити інфаркт міокарда, нам розповів кардіохірург Ігор Гуменний. Також він розвіяв міфи, котрі блукають на просторах людської свідомості щодо продуктів харчування, які начебто позитивно впливають на серце.

«Серце солодкого не любить – це міф»

– Ігорю Зеновійовичу, розкажіть, які найчастіше хвороби серця зустрічаються в Україні?

– Найпоширеніша хвороба серед населення всього світу – це ішемічна хвороба серця (ускладнення ішемічної хвороби – інфаркт міокарда). Вона стоїть на першому місці за смертністю у всьому світі, наша область, відповідно і наша країна, не є винятком. Інфаркт міокарда в Польщі називають «завалом» серця. Він стається внаслідок того, що бляшка перекриває судину, по якій надходить кров до серця. Часто мої пацієнти запитують, як це відбувається, і я їм наводжу примітивний, але доступний приклад: перетисніть джгутом палець. Що відбувається? Він синіє, чорніє та відмирає. Найкращий вихід для пальця – це зняти джгут і відновити кровопостачання. Правильно? Так само в ситуації із серцевим м’язом, нам потрібно відновити кровопостачання.

– Від такого захворювання не застережені ні чоловіки, ні жінки, але все ж таки якого віку люди в групі ризику?

– Інфаркт не обирає між чоловіком і жінкою. У молодих людей в голові існує гіпотеза, що інфаркт – це для людей старшого віку. Наймолодший мій пацієнт – це молодий хлопець з Тернопільщини, якому було всього 28 років. Гляньте на цей вік двічі і зрозумійте, на даний час можна чітко аргументувати, що молоді люди також у зоні ризику. Все через неправильний спосіб життя. Це куріння, вживання їжі, котра підвищує холестерин, та малорухливий спосіб життя. Молоді люди не рухаються. Зверніть увагу, коли ми були маленькі, нас силою мама заганяла до хати. Зараз навпаки. В руках у кожного смартфон, мультики, ігри тощо. Відповідного навантаження на серце немає. Діти звикають до пасивного способу життя. Це часто призводить до проблеми з хребтом, а в подальшому і з серцем. Швидкі вуглеводи (солодощі, печиво) при споживанні порушують стінку судини, а їжа з надмірною кількістю холестерину (жирна свинина, ковбаса, сосиски, вершки, яєчні жовтки) сприяє формуванню в цьому місці холестеринової бляшки.

– Що маєте на увазі під словами «швидкі вуглеводи?

– Цукор, хліб, булочки. Переважно це цукор. Якщо ви помітили, цукрових заводів у нашій державі стало менше. Відповідно цукор, який продається в магазинах, у більшості випадків є не з цукрового буряка, а з хімічних сполук. А це ще більше губить серце. Цукрозамінник, який придумали для людей, хворих на цукровий діабет, набагато дешевший, ніж сам цукор. Тому тут питання бізнесу стоїть дуже гостро. У кращому випадку нам постачають цукор, який виробляють із тростини, в гіршому – це хімічні сполуки. Серце в надмірній кількості солодкого не любить – це міф.

– Інфаркт стається від стресу – що можете сказати стосовно цієї думки?

– Якщо людина здорова і у неї немає ішемічної хвороби серця, то померти внаслідок стресу практично не можливо. Стресові ситуації викликають спазм коронарної судини, по якій тече кров до серцевого м’яза. Якщо людина здорова, через деякий час судина повернеться до своєї норми і клінічні симптоми проходять. А якщо стресова ситуація звузила судину, у якій вже є бляшка, то це може призвести до інфаркту міокарда.

– Інфаркт наступає раптово, чи не так?

– Так, але є його передвісники. Стенокардія, яка зазвичай присутня у людей ще до того, як наступає інфаркт. У народі стенокардію називають «грудна жаба». Всі чули, напевне, про таке. Пацієнти показують кулаком на груди і кажуть: ось тут тисне. Це і є стенокардія, вона супроводжується задишкою та біллю за грудиною. Це той симптом, на який варто звернути увагу. В деяких людей є біль, а потім задишка, в інших – лише задишка. І дуже часто пацієнти думають, що це щось у легенях. На серце уваги не звертають.

– Що людина відчуває, коли стається інфаркт?

– Дуже сильний біль. Він може бути в області серця, але віддавати у спину, плече, хребет, руку, нижню щелепу та навіть живіт. Буває таке, що в людини страшенно болить плече, аж пече. А кардіограма показує інфаркт. Повернуся до стенокардії, є пацієнти, які лікують зуби, бо болить щелепа, лікують спину роками, а легше не стає. Тому дуже важливо звертатися до медиків, аби знати, в якому стані ваше серце.

«Заспокійливі не шкодять, але вони забирають час»

– Яка вірогідність порятунку пацієнта, якщо стається інфаркт?

Якщо людина йде по вулиці, впала і померла, у більшості випадків це не про інфаркт. Зазвичай людина відчуває спочатку дуже сильний біль, задуху, від болю при інфаркті може знепритомніти. Якщо цей біль не ліквідувати і не розпочати вчасно правильне лікування, може статися гіпотонія (зниження тиску). Якщо до двох годин не відновити кровообігу, серце втрачає свою життєздатність. За цей час людина має бути доставлена в ендоваскулярну операційну, де їй відновлять кровообіг по ураженій коронарній судині методом балонної пластики та стентування. І не потрібно йти до терапевта і просити його покапати, бо щось болить, а необхідно викликати швидку допомогу або власним транспортом доставити пацієнта до найближчої лікарні, яка надає цілодобову допомогу та має у своєму розпорядженні ендоваскулярну операційну.

Чи впливає генетика на інфаркти?

– Так, генетична схильність до атеросклерозу, відповідно й до інфаркту, є. Але людина в якійсь мірі може це змінити. Завдяки медичному прогресу вірогідність отримати інфаркт можна відтермінувати або й взагалі уникнути. Потрібно контролювати рівень холестерину, приймати відповідні препарати, слідкувати за харчуванням, своїм самопочуттям та вагою.

– Ваше ставлення до самолікування, а саме до крапель, які порадили знайомі, чаїв на травах та заспокійливих препаратів, котрі люди приймають не задумуючись?

– Якщо ми говоримо про заспокійливі препарати (валер’янка, чай з м’яти, барбовал), то вони не шкодять. Це найголовніше! Вони просто забирають час людини, яка сподівається на дію цих крапельок і не йде до лікаря. Вона сидить, чекає, поки таблетка подіє, а стенокардія прогресує, інфаркт також. Мав таких пацієнтів, особливо тих, котрі живуть в селі і надіються на те, що «само пройде». До речі, за кордоном препарати типу барбовал, валідол не зареєстровані як лікарські засоби, – це біологічно активні добавки (БАДи). Їх можна порівняти з м’ятною жувальною гумкою. Вона просто відволікає від болю, а людині здається, що допомагає. Хочу запевнити всіх, що заспокійливі таблетки типу валер’янки діють, коли їх приймати мінімум два тижні. Тобто вірогідність, що під час стресової ситуації вам допоможуть дві маленькі таблеточки валер’яни, які ви приймаєте не систематично, прирівнюється до нуля.

– Які супутні захворювання пришвидшують настання інфаркту?

– Найбільш поширена хвороба – це цукровий діабет. Він завжди йде поруч з ішемічною хворобою серця. Якщо у вас є пацієнт з цукровим діабетом, завжди треба думати, що він у зоні ризику. Особливу увагу слід звернути на людей, які нехтують прийомом цукрознижуючих таблеток або забувають вчасно вколоти інсулін. У них вірогідність інфаркту збільшується в рази. Також у зоні ризику люди, котрі мають підвищений тиск і не лікуються. Для кожної вікової категорії є свій нормальний тиск, для людей пенсійного віку (за 60 років) тиск не повинен перевищувати межі 139/89 мм. рт. ст.

– Розвійте міфи щодо продуктів харчування. У народі звикли говорити, що часник та банани зміцнюють серце, чи правда це?

– Часник – агресивна сполука, вона погано впливає на голодний шлунок. До серця він не має жодного відношення. У бананах багато калію, який сприяє добрій роботі серця, але це відносне і неточне твердження. Вірити даному факту і заїдати все бананами також неправильно (сміється, – авт.). Харчування має бути правильне та збалансоване. До прикладу, ягоди глоду сприятливо впливають на серцевий ритм. Але не плутайте це із настойками на спирту, це шкодить. Морська риба добре впливає на роботу серця. Можна додавати в раціон курагу. Я би радив пам’ятати таку річ: серце не любить солодкого та важкого. Маю на увазі вагу. Серце – це двигун, і не завжди лікарі встигають замінити його. Тому про своє здоров’я варто думати з раннього віку. Кидайте палити, пийте багато води, старайтеся слідкувати за своїм раціоном та багато ходіть. Фізичні навантаження повинні бути обов’язково. Прислухайтеся до своїх симптомів та, прошу вас, робіть кардіограму, відвідуйте свого сімейного лікаря хоча б раз на рік.

Ігор Гуменний – кардіохірург із великим стажем. Він проводить операції на відкритому серці і у нього сотні пацієнтів, котрі завдячують йому життям. Йому боляче бачити, як себе гублять свідомі молоді люди. Як нехтують елементарними правилами та займаються самолікуванням. Медик запевняє, якщо люди не почнуть серйозно ставитися до свого здоров’я, здорової нації у нас точно не буде.

Соломія Вершигора

Джерело: Тижневик “Номер один”