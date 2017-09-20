Декілька слів про тернополян, які спотворюють місто

Тернопільського активіста Олега Синовця неприємно вразилило спотворення тернопільської набережної. Про це він пише у мережі Фейсбук.

Зранку чоловік на велосипед, щоб розім’ятися перед роботою та насолодитися гарним осіннім ранком, але насолодитися не дуже вийшло, бо проїхавши всього 500 метрів від Острівця кохання в сторону Надставної церкви, яких він тільки не побачив графіті: хворих романтиків, злісних вегетаріанців та ярих любителів м’яса, а ще ненависників президента та навіть назви деяких ГО.

Мені важко підібрати слушні слова до істот які спотворюють в такий спосіб вигляд нашого, поки файного міста, яке поступово перетворюється на столицю графіті.

З цим явищем потрібно боротися радикальнішими методами, зловивши одного графітчика заставити віддраювати від графіті усе місто разом з його побратимами, а не притягувати до адміністративної відповідальності за ст. 173 Дрібне хуліганство, яка передбачає покарання у вигляді штрафу в сумі 51 гривні. Нехай вуличні митці втілюють у життя свої задуми в інший спосіб, – радить Олег Синовець.