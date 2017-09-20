На тернопільському озері тривають змагання на човнах-драконах

Сьогодні з нагоди Міжнародного дня студентського спорту на Тернопільському ставі вперше провели кубок ТНЕУ «Університетська морська миля» з веслування на драганботах.

Драгонбот – це човен на 10 осіб, оздоблений головою дракона та хвостом. В узголів’ї сидить барабанщик, який задає темп для екіпажу.

Для змагань чотири човни позичили в Тернопільській спортивній школі з водних видів спорту. Як розповів директор цієї школи Богдан Балабан, їх сюди придбали за кошт міського бюджету. Один комплект драгонбота вартує орієнтовно 55 тисяч гривень. Це човни українського виробника.

– Човни-дракони широко розповсюджені в Азії, – розповів Богдан Балабан. – Перегони на них вважаються там національним видом спорту. Наші човни 10-місні, хоча бувають і на 20 осіб. Катання на цих човнах не вимагає тривалих тренувань, порівняно з веслуванням у байдарці. Люди, які ніколи не займалися спортом, можуть освоїти кермування драгонботом за одне-два заняття. Зокрема тернопільські студенти, які беруть участь у сьогоднішньому заході, тренувалися всього двічі.

Стартували учасники водних перегонів від пляжу «Циганка». Студенти Тернопільського національного економічного університету змагалися між факультетами. Усього взяли участь 8 команд, які поділили на дві групи.

Підтримати човнярів чисельно прийшли одногрупники із символікою своїх факультетів.

Для переможців передбачені призи та відзнаки.