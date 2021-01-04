14:35 | 4.01.2021
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Новини Тернополя 

Кіоск на вул. Київській “відрізали” від світла (Фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

4 січня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції міської ради частково демонтовано тимчасову споруду – кіоск, який був розміщений на вул. Київській, біля зупинки громадського транспорту «15 Квітня»  в м. Тернополі, від’єднано електропостачання.

В зв’язку із технічною неможливістю провести  демонтаж тимчасової споруди в цілісному вигляді, до 13.01.2021 року об’єкт буде демонтовано шляхом розбору.

Демонтаж проводиться на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 08.07.2020 року  № 502 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

 

 

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