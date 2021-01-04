Першими у новому році у Тернополі народились дівчатка

1 січня 2021 року як у Пологове відділення КНП ТОКПЦ “Мати і дитина” ТОР, так і пологовому відділенні КНП “Тернопільська комунальна міська лікарня 2” першими народилися дівчатка.

Загалом, на світ у перший день 2021 року у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина” з’явилися п’ятеро немовлят (чотири дівчинки та один хлопчик), у пологовому відділенні Тернопільської міської лікарні №2 – четверо немовлят (дві дівчинки та два хлопчики).

У новорічну ніч в обласному перинатальному центрі шляхом кесарового розтину народились і двійнята. Це дівчатка, вагою 1490 та 1600 грам кожна. Про це повідомила пресслужбу Ольга Ярмоленко, начальниця Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації .