13:27 | 25.11.2020
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Кір — дуже заразне інфекційне захворювання, спричинене вірусом

Irena 0 Views Прокоментуй!

Кір — дуже заразне інфекційне захворювання, спричинене вірусом. Захворювання поширюється повітряно-крапельним шляхом, коли людина кашляє або чхає. На кір можуть захворіти всі: діти й дорослі. Кір може мати тяжкий перебіг і часто потребує госпіталізації. Хворі на кір тривалий час є заразними. Інфекція може викликати ускладнення (пневмонію, енцефаліт), призвести до інвалідності чи смерті.

❓ Як передається кір?

➡️ Збудник кору легко передається від хворої до здорової людини повітряно-крапельним шляхом при чханні, кашлі або розмові. Вірус кору може виживати (тобто бути здатним заразити інших) в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

➡️ 9 з 10 нещеплених людей, що контактують із хворим, будуть інфіковані.

❓ Які симптоми захворювання?

➡️ Підвищення температури, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, чутливість до світла, можливі гнійні виділення), діарея та блювота.

➡️ На 4—5 день хвороби з’являються червоні висипання, які починаються зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджуються на все тіло. Хвороба може тривати більше ніж місяць.

❓ До яких ускладнень може призвести кір?

➡️ Захворювання може спричинити пневмонію, вушну інфекцію (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність і смерть.

❓ Як захиститися від кору?

➡️ Єдиний надійний метод профілактики кору — вакцинація. Вона формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає невразливим до захворювання. Дотримання здорового способу життя, так званий «загальний імунітет» НЕ захищають від кору! Від цієї хвороби захищають 2 дози вакцини. Згідно з календарем щеплень в Україні, в 12 місяців роблять перше щеплення від кору, а в 6 років — вводять другу дозу вакцини.

‼️ При появі будь-яких ознаків негайно звертайтеся за консультацією до лікаря!!! Тільки лікар зможе розібратися в повній картині вашого захворювання і при потребі підібрати правильне лікування. ДУЖЕ ВАЖЛИВО НЕ ЗАЙМАТИСЯ САМОЛІКУВАННЯМ!!! · БУДЬТЕ ЗАВЖДИ ЗДОРОВІ

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