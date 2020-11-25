Кір — дуже заразне інфекційне захворювання, спричинене вірусом. Захворювання поширюється повітряно-крапельним шляхом, коли людина кашляє або чхає. На кір можуть захворіти всі: діти й дорослі. Кір може мати тяжкий перебіг і часто потребує госпіталізації. Хворі на кір тривалий час є заразними. Інфекція може викликати ускладнення (пневмонію, енцефаліт), призвести до інвалідності чи смерті.

Як передається кір?

Збудник кору легко передається від хворої до здорової людини повітряно-крапельним шляхом при чханні, кашлі або розмові. Вірус кору може виживати (тобто бути здатним заразити інших) в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

9 з 10 нещеплених людей, що контактують із хворим, будуть інфіковані.

Які симптоми захворювання?

Підвищення температури, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, чутливість до світла, можливі гнійні виділення), діарея та блювота.

На 4—5 день хвороби з’являються червоні висипання, які починаються зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджуються на все тіло. Хвороба може тривати більше ніж місяць.

До яких ускладнень може призвести кір?

Захворювання може спричинити пневмонію, вушну інфекцію (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність і смерть.

Як захиститися від кору?

Єдиний надійний метод профілактики кору — вакцинація. Вона формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає невразливим до захворювання. Дотримання здорового способу життя, так званий «загальний імунітет» НЕ захищають від кору! Від цієї хвороби захищають 2 дози вакцини. Згідно з календарем щеплень в Україні, в 12 місяців роблять перше щеплення від кору, а в 6 років — вводять другу дозу вакцини.

При появі будь-яких ознаків негайно звертайтеся за консультацією до лікаря!!! Тільки лікар зможе розібратися в повній картині вашого захворювання і при потребі підібрати правильне лікування. ДУЖЕ ВАЖЛИВО НЕ ЗАЙМАТИСЯ САМОЛІКУВАННЯМ!!! · БУДЬТЕ ЗАВЖДИ ЗДОРОВІ