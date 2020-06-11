Книга тернопільської письменниці “Пуанти для Анни” ще цього року вийде також і у Вірменії

Про це Надійка Гербіш повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Пуанти для Анни” ще цього року вийдуть також і у Вірменії. Хотілося тут дописати ще багато, але навіщо зайві слова, – зазначила Надійка Гербіш.

Відповідно до анотації книги, Анна має величезну мрію: дівчинка понад усе хоче стати справжньою балериною. Відколи вона побачила на сцені театру тридцять два магічні фуете, Анна робить усе, аби її мрія справдилася, загартовує і тіло, і характер. Та чи легко бути танцівницею?

Зі сцени балет видається казкою, а за лаштунками він часом нудніший за шкільну фізкультуру. Разом з Анною читачі дізнаються, що таке релеве, реверанс, екзерсис, пліє, та розкриють інші балетні секретики. «Пуанти для Анни» — це ніжна та життєствердна історія про доброту, любов та родинне тепло.