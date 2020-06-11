Ранок 11 червня: на Тернопільщині — 36 нових інфікованих коронавірусом

Станом на 11 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1349 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1251 випадок – дорослі, 98 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 995 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 517 осіб, у 17 осіб виявлені антитіла класу IgG до вірусу SARS-CoV-2.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 194 (92 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 75 (64 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 18 (17 одужало);

– Заліщицький район – 50 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 37 (22 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 32 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 413 (292 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (5 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);

– Тернопільський район – 68 (17 одужало);

– Чортківський район – 56 (53 одужало);

– Шумський район – 144 (121 одужало, 7 летальних).

За попередню добу:

✅видужало 8 осіб

✅проведено 634 дослідження методом ПЛР.

✅підтверджено 36 випадків зараження вірусом COVID-19

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (13 осіб)

⭕️Тернопільський район (11 осіб):

• с. Гаї Гречинські – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Мишковичі – 1

• с. Івачів Горішній – 1

• с. Велика Березовиця – 1

• с. Гаї Шевченківські – 2

• с. Підгородне – 1

• с. Баворів – 1

• с. Скоморохи – 1

• с. Заств’є – 1

⭕️Збаразький район (1 особа):

• с. Гнидава – 1

⭕️Козівський район (6 осіб):

• с. Козівка – 3

• с. Золота Слобода – 1

• смт. Козлів – 2

⭕️Заліщицький район (3 особи):

• с. Городок – 3

⭕️Бучацький район (1 особа):

• с. Доброполе – 1

⭕️Чортківський район (1 особа):

• м. Чортків – 1