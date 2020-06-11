Ранок 11 червня: на Тернопільщині — 36 нових інфікованих коронавірусом
Станом на 11 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1349 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1251 випадок – дорослі, 98 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 995 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 517 осіб, у 17 осіб виявлені антитіла класу IgG до вірусу SARS-CoV-2.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 194 (92 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (14 одужало);
– Бучацький район – 75 (64 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 18 (17 одужало);
– Заліщицький район – 50 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 37 (22 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 32 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 413 (292 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 19 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (5 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);
– Тернопільський район – 68 (17 одужало);
– Чортківський район – 56 (53 одужало);
– Шумський район – 144 (121 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 8 осіб
✅проведено 634 дослідження методом ПЛР.
✅підтверджено 36 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (13 осіб)
⭕️Тернопільський район (11 осіб):
• с. Гаї Гречинські – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Івачів Горішній – 1
• с. Велика Березовиця – 1
• с. Гаї Шевченківські – 2
• с. Підгородне – 1
• с. Баворів – 1
• с. Скоморохи – 1
• с. Заств’є – 1
⭕️Збаразький район (1 особа):
• с. Гнидава – 1
⭕️Козівський район (6 осіб):
• с. Козівка – 3
• с. Золота Слобода – 1
• смт. Козлів – 2
⭕️Заліщицький район (3 особи):
• с. Городок – 3
⭕️Бучацький район (1 особа):
• с. Доброполе – 1
⭕️Чортківський район (1 особа):
• м. Чортків – 1