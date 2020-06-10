Підтоплення будівель, городів, падіння дерев, – що наробила негода на Тернопільщині

Оперативна інформація про наслідки погіршення погодних умов на території Тернопільської області станом на 21.30 год. 10.06.2020 від Управління ДСНС України у Тернопільській області

Внаслідок несприятливих погодних умов (сильні дощі, грози) на території Тернопільської області:

В с. Богданівка Підволочиського району внаслідок інтенсивного стоку води відбулось підтоплення 1 господарської будівлі.

В с. Шибалин Бережанського району внаслідок інтенсивних опадів відбулось підтоплення підвалів 4 будівель житлового призначення. До відкачування води залучено черговий караул 7 ДПРЧ Управління.

На автодорозі Тернопіль – Броди поблизу с. Ігровиця Тернопільського району відбулось падіння дерева на проїжджу частину.

В с. Сокиринці Чортківського району внаслідок інтенсивних опадів відбулось замулення орієнтовно 5 га городів на території 12 домогосподарств.

Відео Andriy Belov

Фото зі Збаража Lesya Naturkach