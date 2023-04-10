Коли завершиться опалювальний сезон у Тернополі

Тернополі вже цього тижня може завершитися опалювальний сезон. Це пов’язано з підвищенням температури повітря. Про це пише Файне місто з посиланням на міського голову Сергія Надала.

Як зазначив мер Тернополя, спочатку припинятимуть подачу тепла до помешкань людей.

Дати завершення сезону немає визначеної законом. Передбачено, що опалювальний сезон завершується тоді, коли середня добова температура хоча б протягом 3 діб буде більша, ніж +8 градусів. До цього часу такої температури не було, адже будо достатньо прохолодно. Вчора перший раз було таке потепління. Синоптики прогнозують доволі теплу погоду з опадами. Ми розраховуємо, якщо така температура, яка була вчора, буде зберігатися сьогодні і надалі, тому з 12–13 квітня можна припиняти подачу теплоносія до помешкання тернополян, – каже Сергій Надал.

У лікарнях та навчальних закладах опалювальний сезон можуть продовжити.

Щодо дитячих садочків, шкіл, лікарень можуть бути прийняті окремі рішення. Якщо буде потреба, ми можемо продовжити подачу теплоносія. Тому попередньо розраховуємо, що цього тижня може бути припинення опалювального сезону в помешканнях тернополян, – додав міський голова.