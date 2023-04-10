Сергій Надал виявив повну підтримку активістам, які проводять мирні пікети під московською церквою

Уже шостий день тернопільські активісти проводять мирні пікети під московською церкою. Сьогодні було близько 70 людей, якi принесли з собою бiлi прoстирaдлa, oблитi червoнoю фaрбoю, щo симвoлiзує тисячi вбитих oкупaнтaми укрaїнцiв, a тaкoж iгрaшки нa пaм’ять прo вбитих дiтей. Прoтестувaльники вигукували гaслa «Чемoдaн, вoкзaл, Рoсiя!» тa «Гaньбa».

Основна вимога пікетуючих, щоб міська рада припинила права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії УПЦ (МП). Мова йде про земельну ділянку площею 0,5484га для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця,1 у Тернополі. Це в силах зробити міський голова Сергій Надал з депутатами на сесії міської ради.

Сергій Надал сьогодні зустрівся з активістами акції Ольгою Данченко, Катериною Москалюк, Христиною Масло та Уляною Бурак і, за словами дівчат, мер виявив повну підтримку активістам.

Сергій Надал обіцяв, що після свят буде скликана чергова сесія міської ради на якій розірвуть договір з МП. Позачергову сесію міськради мер зараз не може скликати, бо, за його словами, всі депутати готуються до свят, – розповідають активісти.

Та все ж, активісти надіються на свідомість народних обранців Тернополя, які виділять годину часу і зможуть до Великодня прийняти таке доленосне рішення для міста та й для всієї України загалом.

Тож протести триватимуть і далі, організатори закликають містян попри Страсний тиждень, приходити на акції та нагадувати священникам МП, що вони зіграли не останню роль у русифікації українців, а владі міста про те, що люди обирали їх під прапорами партії “Свобода”.

Також активісти хочуть подякувати тернополянам та гостям міста за активну підтримку протесту. Особлива подяка друзям Наталії Станько, які найактивніше підтримують мирну акцію.

П.С. Тернополяни дуже надіються, що народні обранці та міський голова зберуться на позачергову сесію та розірвуть договір з МП. Тим більше прецедент був, коли на позачергову сесію Сергій Надал скликав депутатів 5 січня 2016 року.