14:32 | 12.03.2020
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Новини Тернополя 

Колишнього студента одного з тернопільських вишів примусово виселять з України

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За порушення міграційного законодавства видворили громадянина Нігерії.
Міграційна служба Тернопілля забезпечила виконання судового рішення про примусове видворення з України іноземця-порушника – 32-річного громадянина Федеративної Республіки Нігерія.
Колишній студент одного з тернопільських вишів не лише порушив правила перебування в нашій країні, але й ухилявся від виконання попереднього рішення про примусове повернення на батьківщину.
Відтак, у січні цього року суд прийняв рішення про поміщення порушника до видворення в Пункт тимчасового перебування іноземців. 11 березня він у супроводі міграційників був доправлений на столичне летовище звідки і покинув Україну. На найближчі 5 років в’їзд в нашу країну йому заборонено.

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