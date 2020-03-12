Бізнесмени засипали русло Збруча на межі Тернопільщини і Хмельниччини

Була річка, стала гребля. бізнесмени засипали русло річки Збруч на межі Тернопільської та Хмельницької областей. Місцеві жителі обурені. Поскаржилися в поліцію та екоінспекцію. Що з цього вийшло?

Ярослав Потурняк показує новинам “Сьогодні”, на що перетворилося русло річки Збруч.

“Якщо не відновити русло річки, просто зійдуться береги, і буде маленький струмочок. Цінні породи риби вже зникли зі Збруча”, – каже місцевий житель.

Старе русло засипали бізнесмени і насипали греблю, розповідають місцеві. Приватна фірма викупила старий водяний млин.

“Річка замулюється внаслідок того, що вона повністю перегороджена. Це просто для того, щоб більше води йшло на турбіни. Для того, щоб поставити сильніше турбіни”, – каже інший місцевий житель, Сергій Бондарчук.

Фірма грубо порушила законодавство України, впевнені люди.

“Якесь втручання, навіть вирубка дерев, навіть зміцнення берегів – повинна бути оцінка впливу на довкілля. Є такий закон, який вийшов в 2018 році”, – зазначає місцева мешканка Оксана Ундерко.

Щоб зупинити знищення Збруча, люди звернулися в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження.

Сергій Крета, представник Нацполіціі в Тернопільській області:

“Це псування земель та їх ресурсів, яке карається штрафом до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

Юрист фірми, яка перегородила Збруч, поліцію запевнив – все законно. Але жодного документа не показав. Тоді ми звернулися до представника фірми.

“Оцінка впливу на довкілля, наскільки мені відомо, на момент початку робіт не проводилася. Зараз, наскільки я знаю, вони почали підготовку документації до оцінки впливу на довкілля”, – розповів Євген, представник фірми.

Фактично фірма господарювала на Збручі без належних документів, зізнається представник приватної компанії. Чому ж це допустила місцева влада ми спробували з’ясувати в селищній раді. Але там посеред робочого дня всі двері виявилися зачиненими. І до кінця робочого дня жоден працівник на роботі не з’явився. Сам же голова припинив брати слухавку. Місцеві жителі звернулися і до державної екологічної інспекції в Тернопільській області. Але там заявили, вже майже місяць чекають зі столиці на дозвіл для проведення перевірки.