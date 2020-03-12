Які пункти пропуску можуть закрити на кордоні. Список

Уточнення щодо інформації про закриття пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом у рамках карантинних заходів в Україні. Згідно з додатком до проєкту відповідного розпорядження уряду України, потенційно можуть бути закриті для руху такі пункти пропуску:

З Польщею:

☑️Шегині-Медика (автомобільний та пішохідний);

☑️Рава-Руська – Гребенне;

Зі Словаччиною:

☑️Малі Селменці – Великі Селменці;

☑️Малий Березний – Убля;

З Угорщиною:

☑️Дзвінкове – Лонья;

☑️Косино – Барабаш;

☑️Вилок – Тисабеч.

Також готуються до закриття пункти пропуску в аеропортах Івано-Франківськ та Чернівці.

На цю хвилину всі пункти пропуску працюють. Закриття може відбутися тільки після офіційного оприлюднення підписаної постанови чи розпорядження Кабінету Міністрів, там же будуть зазначені терміни.

Не панікуйте та бережіть себе.