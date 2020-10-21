«Колюче» захоплення Лілії Вітяк із Тернопільщини

Не лише троянди можуть покоритижінки. Це під силу і звичайнісіньким кактусам. Лілія Вітяк із Монастириської ці колючі рослини не проміняла б на найдорожчий квітковий букет. І про це знають усі її рідні та друзі. Тому на день народження дарують їй лише кактуси. І від цього іменинниця отримує неабияке задоволення.

ЗАМІСТЬ ТРОЯНД – КАКТУСИ

«Колюче» захоплення Лілії розпочалося дванадцять років тому, коли вона одного разу прийшла до квіткового магазину.

– Як не дивно, але тоді у нашому домі не було жодних вазонів, – пригадує Лілія Вітяк. – Та в один момент мені захотілося якоїсь особливої рослини. Утім, жоден вазон у магазині не сподобався. Та в якусь мить мій погляд привернув кактус, який одиноко стояв у кутку. Такий сіренький і зовсім не колючий він одразу припав мені до душі і я його, не вагаючись, купила. Вже через тиждень випадково потрапила на виставку кактусів, яка проходила в одному з торговельних центрів Львова. Коли побачила цю колючу красу, то не могла відірвати очей. Тоді й остаточно вирішила вирощувати кактуси. Тепер у мене їх більш як два десятки видів.

Про свої наміри Ліля одразу повідомила рідним і друзям. Попросила, щоб на день народження їй не дарували жодних квітів, окрім кактусів.

– Квіти зів’януть за кілька днів, а кактуси мене тішитимуть багато років, – переконувала усіх Лілія. – Спочатку люди дивувалися цьому, не могли зрозуміти моїх вподобань. Питали, що ж таке особливе мають ті колючі вазони. Я відповідала: вони – незвичайні. З часом родичі та друзі звикли до цього і замість квіткових букетів приносили мені кактуси. Та і я, де б не бувала, завжди додому везла бодай одну щепку. Дехто зі знайомих віддавав мені їх просто так, бо в них кактус уже роки не квітнув і не ріс. А в моєму домі він зацвітав вже наступного року. Пригадую, одного разу я взяла щепку, яка, за словами господині, ще ні в кого не прижилася. Жінка переконувала, що й мені не пощастить. Але сталося диво: через кілька тижнів цей кактус прийнявся і тепер радує нас своїм цвітом.

ЛЮБЛЯТЬ СПОКІЙ І СВІЖЕ ПОВІТРЯ

Лілія розповідає, що кактуси – хоч і невибагливі рослини, втім, все-таки, потребують певного догляду. Восени і взимку господиня тримає вазони у хаті, де температура не опускається нижче десяти градусів. Тільки-но потепліє, виносить їх на подвір’я.

– З власного досвіду переконалася, що на свіжому повітрі вони краще ростуть і рясно квітнуть, – ділиться Лілія. – Утім треба зважати, що ці рослини від прямого сонячного проміння хворіють, тому мої вазони стоять з північної сторони хати. Там сонячні ванни вони приймають після шістнадцятої години. Взимку рослини поливаю рідко, а от влітку навпаки – кожного дня. Також кактусам не подобається, коли їх пересаджують. Усі мої улюбленці з першого дня ростуть в одному горщику. Відколи оселилися у ньому дванадцять років тому, так і досі там ростуть. До речі, садила я їх не в окремі горщики, а в один великий. Така композиція має досить красивий вигляд. Якщо ж надумали садити кожну рослину окремо, то слід пам’ятати, що кактуси люблять простір, тому горщик потрібно вибирати великого розміру. І не слід забувати про підживлення. Тоді вони частіше цвістимуть і матимуть більш насичений зелений колір.

КРАСИВІ І КОРИСНІ

А квітнуть кактуси у Лілії Вітяк майже увесь рік. Одні види радують цвітом тиждень, інші – два. А деякі, як-от Королева ночі, – лише одну добу. За багатством барв – здається, веселка виграє на сонці. Тут і рожеві, жовті, червоні, оранжеві, білі і навіть чорні кольори. Такої краси у Монастириській годі пошукати. Тому, наче на виставку, ідуть до оселі Лілії Вітяк її сусіди і знайомі. Усі дивуються цій неповторній красі і терпінню господині. Адже, що не кажіть, та головна особливість кактуса – це його колючки.

– Однак я на них уже й не зважаю, – зізнається квітникарка. – Кожного погладжу, до кожного слово мовлю. Для мене вони – наче діти. До того ж, кактуси, ще й володіють цілющими властивостями. Ця тема мені близька і цікава, адже я працюю медичною сестрою у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Монастириської районної лікарні. Наукою доведено, що кактуси – добрі антисептики. Колись сік цих рослин використовували для дезінфекції ран.

ПО СУСІДСТВУ – ОРХІДЕЇ

Мамине захоплення перейняв і п’ятирічний син Устим. Хлопчик із задоволенням поливає вазони, першим повідомляє, коли на котромусь із них з’явилася квітка.

Крім кактусів, в оселі Лілії Вітяк тепер ростуть й інші рослини. Не перестають радувати своїм цвітом орхідеї. Цими квітами захоплюється господар сімейства – Юрій.

– Чоловік з повагою ставиться до моїх вподобань, але зізнається, що орхідеї його захоплюють більше, – розповідає Лілія. – А ще він любить листові вазони, яких теж у нашій хаті вже чимало. Напевно, це йому передалося від матері. У моєї свекрухи ціла оранжерея листових рослин. Тішуся, що тепер там знайшлося місце і для моїх кактусів. Люблю ділитися цією красою із ближніми.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Фото Степана БОРИСЛАВСЬКОГО

Джерело: газета «Сільський господар плюс»