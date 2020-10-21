З 1 жовтня до 31 грудня триває осінній призов. До війська планують призвати 480 юнаків з Тернопільщини. Про це повідомили під час засідання обласної призовної комісії.

На порядку денному розглянули: хід проведення призову на строкову військову службу та відправка призваних у війська; подання районних (призовних) комісій Тернопільської області, про надання відстрочки від призову на строкову службу тощо.

«Призову підлягають хлопці, які до дня відправлення у військову частину виповнилося 18 років та старші особи, які не досягнули 27-річного віку і які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії (здобуття освіти, стан здоров’я та інше). Станом на 16 жовтня до війська уже відправили 131 чоловік», – зазначає перший заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Демянчук.

За словами т. в. о. військового комісара Тернопільського ОВК Микола Бойко, до кінця осіннього призову Тернопільська область виконає планове завдання у повному обсязі.

Нагадаємо, військовослужбовці строкової служби не залучаються до участі в операції Об’єднаних сил.