Як учні Тернопільської школи №5 їздили в Литву

З 16 по 21 жовтня 2017 року у місті Таураге Литовської Республіки в рамках здійснення Українсько-Литовських обмінів молоддю Тернопільською спеціалізованою школою I-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов було реалізовано проект “Удоконалюй себе та надихай світ навколо “.

Впродовж тижня учні Тернопільської школи №5 та Таурагської прогімназії «Салтініо» в дружньому міжкультурному діалозі засобами неформальної освіти дискутували на різні теми. Під час навчальних сесій на тему лідерства та активної громадянської позиції відбулася зустріч із мером міста Таураге. Учасники проекту мали унікальну можливість дізнатися про якості справжнього лідера з уст очільника міста.

Вдосконалити знання з історії та культури України та Литви, а також налагодити продуктивний діалог і популяризувати спільну культурну та історичну спадщину молоді люди змогли у веселій атмосфері танців, пісень та презентацій країн під час міжкультурної вечірки. Глибше пізнати культуру, історію та традиції дозволило й виконання творчого домашнього завдання, а саме драматизація на сцені англійською мовою легенди з фольклору своєї країни.

Молодь активно дискутувала й пропонувала шляхи вирішення й таких актуальних соціальних проблем як дискримінація та стереотипи, проблеми толерантності та солідарності.

Про європейські цінності та спільне європейське майбутнє говорили із представником Європейського Дому. В ході навчальної сесії учасники в невимушеній цікавій атмосфері дізналися про історію створення, про переваги й недоліки, про можливості й цінності Європейського Союзу.

Кожен день проекту окрім дискусій, начальних сесій, ігор та презентацій був насичений цікавими зустрічами та захоплюючими екскурсіями містом.

Щирі обійми та нестримні емоції учасників, їх позитивні відгуки, нові друзі та спільні творчі плани на майбутнє стали найкращим підтвердженням того, що проект був успішним.