На Тернопільщині до ПЦУ з московського патріархату перейшли три парафії за два дні

Минулого тижня до Тернопільської єпархії Православної Церкви України за два дні перейшли чотири парафії, які раніше належали до Української Православної Церкви московського патріархату. Всі вони поповнили Шумське благочиння. Про це повідомляє

Першими рішення відмовитися від підпорядкування російській Церкві реалізували мешканці Великих Загайців Кременецького району. Їхні представники 19 травня прибули до єпархіального управління з проханням прийняти парафію до складу Тернопільської єпархії.

У цьому селі перейти у лоно помісної Української Церкви виявила бажання половина релігійної громади. Тож наразі у місцевому храмі Воздвиження Хреста Господнього парафії ПЦУ та УПЦ МП служитимуть почергово.

Того самого дня в єпархіальному управлінні радо зустріли й представників парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Піщатинці Кременецького району. Архієпископ Нестор задовольнив прохання релігійної громади та видав указ про приєднання парафії до складу Тернопільської єпархії.



















Наступного дня, 20 травня, стало відомо, що рішення про зміну юрисдикції на користь ПЦУ переважаючою більшістю голосів ухвалила релігійна громада у Шумбарі. Представники парафії святого апостола і євангеліста Луки прибули до єпархіального управління й подали прохання про вхід до складу Тернопільської єпархії. Владика Нестор підписав відповідний указ і призначив опікуватися парафією ієрея Володимир Малярчука.

















