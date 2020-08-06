Компанія колишнього водія з Києва доставить дитячій лікарні в Тернополі вже другий рентген-апарат

Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня 31 липня замовила цифрову стаціонарну рентгенівську систему вартістю 5 млн грн. Товар поставить ТОВ «Медіпрайм» протягом чотирьох місяців з моменту підписання договору.

Медики отримають рентген-апарат моделі Moviplan iC італійського виробника «Villa Sistemi Medicali». До комплекту входить рентгенографічний стіл, вертикальна стійка, плоскопанельний детектор для зняття знімків, робочі місця оператора та лікаря. А також рентгенівська трубка, рентгенівський генератор та принтер сухого друку.

Закупівлю здійснили за спрощеною процедурою звітування для запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19.

Ще у березні в лікарні розповідали про потребу в рентген-апараті, який дозволить робити якісне рентгенографічне дослідження абсолютно безпечно для дітей. На початку липня медики замовили рентгенівську систему Moviplan вартістю 4,5 млн грн також у компанії «Медіпрайм».

Постачальник обладнання «Медіпрайм» зареєстрований 2017 року в Києві. Власником компанії є киянин Тарас Коваль. Протягом 2019-2020 років фірма отримала державних замовлень на 78 млн грн.

Як раніше зазначили «Наші гроші. Львів», за рік до того, як стати власником компанії, Тарас Коваль шукав роботу водія. Як досвід роботи він вказував аналогічну роботу водія-помічника керівника в «Латчбахер Україна» та сімейного водія, а також керівника служби безпеки в охоронній компанії. Раніше він вже був власником та керівником ще одного ТОВ «Прайм Т-Сервіс», яке заснував у червні 2017 року, однак вже у травні 2018 року його ліквідував.

Нагадаємо, компанія «Медіпрайм» входить у трійку найбільших постачальників медичних товарів протягом березня-червня у Тернопільській області. Фірма отримала ковідних замовлень на 2,8 млн грн на поставку апарату штучної вентиляції легень та апарату ультразвукової діагностики.