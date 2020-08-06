Як змінюється Лановецький зооботсад

У Лановецькому зооботсаду активно тривають роботи. Наразі тут облаштовують пішохідні доріжки, мости, автостоянку, встановлюють опори освітлення.

Нагадаємо, раніше на території зооботсаду розчистили територію та природні водойми, відремонтували та побудували додаткові містки. Згідно із проєктною документацією у зооботсаду заплановано побудувати більш як 2500 м пішохідних доріжок, встановити освітлення у кількості 67 опор ліхтарів та насадити більше 1000 дерев та кущів.