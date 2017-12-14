Кому головний рятувальник Тернопільщини сьогодні вручав пам’ятні відзнаки?

Подвиг, який здійснили ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, ніколи не буде забутий ані нашими сучасниками, ані прийдешніми поколіннями. Адже як можна забути людей, які ціною свого життя і здоров’я захистили весь світ від смертельної небезпеки? Прикро усвідомлювати, що з кожним роком цих героїв стає все менше.

14 грудня тернопільські рятувальники вшанували учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Спільно з представниками духовенства, влади та громадськості вони взяли участь у панахиді за загиблими ліквідаторами та хвилиною мовчання вшанували всіх, чиє життя забрав нещадний атом. Також вони поклали квіти до пам’ятника жертвам Чорнобиля та до барельєфу ветерану пожежної охорони, учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС Леоніду Кудринському.

У актовому залі Управління ДСНС України у Тернопільській області відбулась зустріч учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС з працівниками установи. Зокрема, Ярослав Королюк, Олександр Харитонов та Ярослав Скалецький поділились з рятувальниками спогадами про ті буремні дні, коли ціною власного здоров’я вони протистояли невидимій смертоносній загрозі.

“Завдяки вам ми сьогодні маємо можливість жити, радіти життю та спостерігати, як зростають наші діти. Довічна подяка сьогодні живим, пам’ять про загиблих і турбота та допомога постраждалим – це те найменше, що ми можемо і мусимо зробити”, – відзначив, звертаючись до ліквідаторів, очільник пожежно-рятувальної служби області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей. Він вручив героям пам’ятні відзнаки, грамоти й подяки та побажав миру, міцного здоров’я, щастя і добробуту, міцності духу та впевненості у завтрашньому дні.

Джерело: прес-служба УДСНС в Тернопільській області.