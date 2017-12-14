Тернопільському меру не вистачило одного голосу у війні з опонентами

Лише одного голосу бракнуло Тернопільській територіальній виборчій комісії, щоб позбавити депутатства трьох екс-«свободівців» – Івана Сороколіта, Романа Навроцького та Ігоря Турського, які відкрито опонують діючій міській владі та меру Тернополя Сергію Надалу.

На останньому засіданні ТВК за доволі спірне відкликання депутатів, яке стало справою честі або безчесті (як хто вважає) Сергія Надала, проголосували представники тервиборчкому, які представляють такі політичні сили: «Громадянська позиція» (керівник – Петро Ландяк), ВО «Батьківщина» (Василь Деревляний), Українська народна партія (Зіновій Крушельницький), Радикальна партія Ляшка (Богдан Яциковський), «Воля» (керівник – підставна особа, котра задіяна в земельних оборудках міської ради), Народний Рух України (Анатолій Вихрущ).

Натомість партії «Самопоміч», «Укроп», «Народний фронт» та «Блок Петра Порошешка» не підтримують ініційовану Сергієм Надалом та «Свободою» так звану народну ініціативу з відкликання депутатів.

Щоправда, остання політсила є доволі нестійкою і подекуди займає подвійну позицію – і своїм, і чужим. Саме від БПП у комісії є найслабша ланка – Валентина Лещишин (подейкують, «підгодована» «Свободою»/Надалом), яка в будь-який момент може змінити партійне рішення і перейти на іншу сторону. Тоді, власне, мер отримає бажаний голос, який тимчасово позбавить його головного болю, забравши мандати у депутатів-бунтарів.