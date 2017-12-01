Конфіденційна діагностика: у двох університетах Тернополя сьогодні безкоштовно тестуватимуть на ВІЛ

1 грудня 2017 року у всьому світі відзначається День боротьби зі СНІДом, який присвячений профілактиці, попередженню та зниженню рівня розповсюдження ВІЛ–інфекції серед суспільства.

Сьогодні з 11:00 до 15:00 год у двох університетах м. Тернополя — в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка та Тернопільському національному економічному університеті — відбудеться акція «ВІЛ небезпечний, доки ти не знаєш про нього». Під час просвітницької акції відбудеться благодійна ярмарка, а також конфіденційна діагностика швидкими тестами на виявлення антитіл до ВІЛ, де кожен бажаючий зможе безкоштовно протестуватися і дізнатися про стан свого здоров’я.