Як одіозний мер Тернополя потрапив до ТОП-20 найпрогресивніших очільників міст (відео)

В Україні назвали ТОП-20 найпрогресивніших мерів. І там ми побачили фігурантів журналістських розслідувань. Чим ще у суспільства викликав подив цей список?

Отже, маємо 20 найкрутіших керманичів міст в Україні. Їх визначило журі у переддень міжнародного саміту мерів, що буде проходити в Києві. Поки що це підсумки першого етапу голосування, в якому оцінювалось виключно інноваційність мера і впроваджені ним практики. Обмежувались містами із населенням до півмільйона жителів. Всіх 20 перелічувати не будемо, але агенти 24 помітили там ну дуже знайомі прізвища. Зокрема, глава Ірпеня Володимир Карплюк, очільник Тернополя Сергій Надал та мер Глухова Мішель Терещенко. Позиціонування усіх трьох в одному списку викликає неоднозначні почуття.

Сергій Надал – градоначальник файного міста, потрапив у ТОП 20 найпрогресивніших очільників міст . Агенти 24 мали з ним зустріч. Відвідали вони Тернопіль саме для того, щоб розібратися, чи справді новації пана Надала так корисні для городян. Тоді йшлося про переведення усіх газових котелень Тернополя з газу на торф. Попри наполегливі звернення містян не робити цього, міська влада гне свою лінію – котельні продовжують переобладнувати.

А люди справді занепокоєні. Вони не певні, чи торф’яна альтернатива така вже й обґрунтована. Адже вже підрахували: у платіжках цифри зменшаться на копійки, натомість городянам доведеться дихати попелом, що потрапляє в повітря після спалення. Людям чіткої відповіді не дають, заради чого ця новація – зекономлять на пальному, але більше грошей витратять на ліки? В людей лишилася єдина надія – дістати відповідь про користь чи небезпеку від мерської новації за допомогою прокуратури.

Відомо, що вона вже почала досудове розслідування щодо котелень та закупівель торфу за зверненнями людей. Це дасть можливість провести незалежні експертизи щодо законності переобладнання котелень та їхньої екологічної безпеки. Адже висновок екоінспекції мерію не вдовольнив. Так чиновники проігнорували і громадські слухання, на яких люди категорично висловились проти торф’яного опалення. Але попри це пан Надал почесне місце у рейтингу таки посів.

24tv.ua