Копичинецька лікарня отримала сучасні медичні апарати

Медичну техніку для потреб пацієнтів передали Копичинецькій лікарні. Медзаклад отримав УЗД-апарат, колькоскоп з відеофіксацією та езофагогастродуоденоскоп на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень.

Техніку придбали коштом субвенції з державного бюджету завдяки підтримці народних депутатів від “Слуги Народу” Євгенії Кравчук та Володимира Гевка.

– Знаю гостру потребу медиків у новому якісному обладнанні з перших вуст, адже мої батьки – лікарі. Також розумію, як давно всі працівники медичної сфери чекали на гідну оплату своєї складної праці. І нарешті, вже наступного року, на виконання Указу Володимира Зеленського, рівень мінімальної заробітної плати для лікарів буде збільшено до 20 тисяч гривень та до 13,5 тисячі – для середніх медичних працівників. Пандемія коронавірусу змусила кожного звернути увагу на те, що роблять для нас медики – рятують життя! Держава має докладати максимум зусиль для допомоги їм у цій нелегкій справі, – зазначила народна депутатка від “Слуги Народу” Євгенія Кравчук.

Додамо, що УЗД-апарат розширює спектр передових функцій візуалізації, що дозволяє задовольнити потреби різноманітних клінічних застосувань, як в діагностиці соматичних і хірургічних захворювань, так і в акушерстві і гінекології.

Кольпоскоп з відеофіксацією – це відеосистема, яка призначена для перегляду в реальному режимі кольорового зображення області, що досліджується, на моніторі комп‘ютера, запису відеороликів та кольпознімків, а езофагогастродуоденоскоп дає можливість дослідити стан слизової оболонки стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки за допомогою ендоскопа, що вводиться через рот.

Конструкція ендоскопа передбачає не тільки огляд слизової оболонки, а й за необхідності, проведення різноманітних маніпуляцій та операцій.