Варикозна хвороба у молодих: 6 факторів, які можуть її спровокувати

Варикозна хвороба все частіше зустрічається у дівчат і чоловіків віком 25-30 років. Чому у деяких проблеми з венами з’являються рано, а у когось у зрілому віці, однозначно відповісти складно. Крім генетичної схильності існує кілька факторів, які можуть викликати проблеми з венозною системою.

Як працює венозна система ніг?

По артеріях кров йде від серця до органів, щоб наповнити їх киснем та поживними речовинами. По венах кров повертається до серця, несучи продукти обміну речовин та вуглекислий газ. Венозний відтік крові йде знизу наверх, тому йому постійно доводиться боротися із силою гравітації. За правильний напрямок крові відповідають венозні клапани. Коли людина рухається, м’язи стискають вени і змушують кров рухатись в напрямку серця. В цьому випадку клапани відкриваються та пропускають її. Якщо людина стоїть на місці або сидить, м’язи не працюють та не допомагають відтоку крові.

Отже, давайте розбирати найбільш популярні фактори, що провокують варикозну хворобу.

Спосіб життя

Варикоз називають хворобою цивілізації, що зовсім не випадково. Сьогодні людина набагато менше рухається, ніж будь-коли. Ми їздимо громадським транспортом або власною машиною, цілими днями працюємо в офісі, сидячи за комп’ютером, через брак вільного часу не гуляємо на свіжому повітрі. Це особливості сучасного способу життя, який у результаті негативно позначається на здоров’ї вен. Коли людина багато часу не рухається, перебуває у положенні сидячи, її м’язи не працюють, а значить, не допомагають відтоку крові. Як наслідок, у багатьох офісних співробітників до кінця дня з’являються набряки на ногах, спричинені застоєм крові. Постійне подібне навантаження на вени може призвести до порушення роботи клапанів та розвитку варикозної хвороби.

Робота на ногах

Цілими днями перебувати в положенні стоячи не менш шкідливо, ніж сидіти. Постійне перебування на ногах сильно перевантажує венозну систему нижніх кінцівок. У зоні ризику знаходяться продавці, вчителі, лікарі, перукарі, офіціанти та представники інших професій, котрі змушені постійно працювати стоячи. Кров по венах нижніх кінцівок повертається до серця знизу вгору, а коли людина постійно перебуває у вертикальному положенні і не рухається, венозній системі дуже важко. Клапани зазнають постійного навантаження, адже вони стримують кров так, щоб вона не пішла в неправильному напрямку.

Незручне взуття

При ходьбі на підборах м’язи ніг постійно перенапружені, через що останні можуть працювати неправильно. Взуття на шпильках або з вузьким носом, тісні туфлі перевантажують передній відділ стопи, створюють надмірний тиск на судини, через що порушується кровообіг. Крім варикозу, щоденне носіння такого взуття може спровокувати розвиток плоскостопості, появу артрозів та артритів колінних суглобів, а також інших ортопедичних проблем.

Важкі навантаження

Якщо помірні заняття спортом корисні здоров’ю, то занадто напружені тренування лише шкодять організму. При підйомі тяжкості створюється сильний внутрішньочеревний тиск, який негативно відбивається на стані венозної системи. Інтенсивні силові тренування також підвищують тиск і в судинах, що шкодить їх здоров’ю. Ризик ще в тому, що без належної підготовки та відповідного екіпірування заняття спортом можуть закінчитися травмою. Наприклад, сильний удар по нозі у деяких випадках стає причиною тромбозу.

Тривалі поїздки

Під час подорожі машиною, поїздом або літаком ми змушені тривалий час перебувати в сидячому положенні, через що відтік крові порушується. При цьому треба враховувати, що у транспорті найчастіше створюється неправильний мікроклімат. Повітря, висушене кондиціонером, може призвести до нестачі рідини в організмі. Занадто висока температура, наприклад, у салоні машини, теж призводить до зневоднення і, як наслідок, до проблем із відтоком крові. Крім того, додаткове навантаження на вени під час тривалих авіаперельотів виникає через постійні перепади тиску.

Неправильне харчування

На роботі венозної системи негативно позначається раціон харчування. Вживання солоних продуктів, важкої їжі та швидких вуглеводів робить кров більш в’язкою. Нестача рідини в організмі також призводить до згущення крові. Неправильне харчування часто стає причиною надмірної ваги, яка теж може перевантажувати венозну систему та провокувати розвиток варикозу.

Як запобігти?

На стан вен сильно впливає спосіб життя, тому в першу чергу слід замислитись, що в ньому варто змінити. При сидячій роботі не забувайте про прогулянки. Корисно протягом дня робити прості вправи на розминку та утримувати ноги в положенні вище за рівень серця. Якщо у вас стояча робота, частіше відпочивайте, щоб знизити навантаження на вени. Носіть правильне взуття з широким носом, каблуком висотою не більше 2-4 см та формостійким задником. Рекомендується придбати ортопедичне взуття та устілки, які допомагають впоратися з навантаженнями та подбати про здоров’я ніг.

Слідкуйте за харчуванням та пийте достатню кількість води, щоб в’язкість крові була в нормі. Нівелювати усі перелічені фактори ризику допомагає «розумний» компресійний трикотаж, який створює певний тиск на різних ділянках ноги, тим самим сприяючи правильному руху венозної крові. Трикотаж чинить максимальний тиск в області кісточки, який потім знижується в широкій частині гомілки і стає ще меншим у районі стегна. Таким чином, чим вища ділянка ноги, тим нижчий рівень компресії. За рахунок такого ефекту трикотаж покращує відтік крові. Його рекомендується носити при сидячій або стоячій роботі, під час подорожей. На тренуваннях варто використовувати спортивний компресійний трикотаж, який підтримує та захищає венозну систему при фізичних навантаженнях.

Ключову роль у профілактиці варикозної хвороби грає своєчасна консультація із флебологом. При появі таких симптомів, як тяжкість, біль, втома в ногах, потрібно негайно звернутися до лікаря за допомогою. Лікар оцінить стан вен і розповість, як правильно піклуватися про їхнє здоров’я.

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