Коронавірус на Тернопільщині 17 листопада: одужали 266 людей, четверо померли, інфікувалися – 180
❗️1️⃣8️⃣0️⃣ нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 17 листопада 2020 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 4 (жінка 94 р. м. Тернопіль, чоловік 79 р. Тернопільський район с. Чистилів, чоловік 62 р. м. Тернопіль, чоловік 73 р. Кременецький район с. Бонівка).
🔺одужало – 266 осіб;
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 23936 осіб;
🔺одужало – 19060 осіб;
🔺летальних випадків – 318 (1 випадок житель сусідньої області);
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 6314 (4914 одужало, 69 летальних, 1331 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1156 (900 одужало, 9 летальних, 247 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1158 (959 одужало, 18 летальних, 181 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1012 (899 одужало, 17 летальних, 96 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1152 (908 одужало, 18 летальних, 226 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1133 (956 одужало, 24 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 153 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1094 (908 одужало, 14 летальних, 172 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 565 (509 одужало, 6 летальних, 50 продовжують хворіти);
– Козівський район – 688 (567 одужало, 5 летальних, 116 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1396 (1207 одужало, 24 летальних, 165 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 582 (491 одужало, 2 летальних, 89 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 985 (813 одужало, 18 летальних, 154 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 868 (629 одужало, 6 летальних, 233 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 345 (274 одужало, 3 летальних, 68 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 995 (806 одужало, 24 летальних, 165 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1965 (1476 одужало, 19 летальних, 470 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1758 (1322 одужало, 23 летальних, 413 продовжують хворіти);
– Шумський район – 770 (522 одужало, 18 летальних, 230 продовжують хворіти);
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (67 осіб)
⭕️Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани – 3
⭕️Борщівський район (1 особа):
• с. Вільховець – 1
⭕️Бучацький район (4 особи):
• с. Бучач – 3
• с. Зубрець – 1
⭕️Гусятинський район (3 особи):
• смт Гримайлів – 2
• с. Котівка – 1
⭕️Заліщицький район (6 осіб):
• м. Заліщики – 3
• с. Поділля – 1
• с. Лисівці – 1
• с. Дзвиняч – 1
⭕️Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Ліски – 1
⭕️Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Озерна – 1
• с. Данилівці – 1
• с. Кудобинці – 1
⭕️Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Ценів – 1
• с. Плотича – 2
• с. Денисів – 1
⭕️Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 5
• м. Почаїв – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Бонівка – 1
️⭕️Лановецький район (0 осіб)
⭕️️Монастириський район (3 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Горигляди – 1
• с. Заставці – 1
⭕️Підволочиський район (16 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 4
• с. Гнилиці – 2
• с. Росохуватець – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Новосілка – 2
• с. Турівка – 1
• с. Городниця – 1
• с. Нове Село – 1
⭕️Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
⭕️Теребовлянський район (3 особи):
• с. Долина – 1
• с. Папірня – 1
• с. Кровинка – 1
⭕️Тернопільський район (35 осіб):
• смт Велика Березовиця – 7
• с. Байківці – 2
• с. Почапинці – 1
• с. Біла – 3
• с. Острів – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Великі Гаї – 2
• с. Прошова – 2
• с. Плотича – 1
• с. Гаї-Гречинські – 2
• с. Підгородне – 2
• с. Чистилів – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• смт Великі Бірки – 1
• с. Йосипівка – 1
• с. Смиківці – 2
• с. Настасів – 1
• с. Петриків – 2
⭕️️Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків – 5
• смт Заводське – 1
• с. Шманьківчики – 1
• с. Біла – 2
⭕️Шумський район (10 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Бриків – 2
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Вовківці – 3
• с. Шкроботівка – 2