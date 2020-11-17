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Новини Тернополя 

У Тернополі встановлено Рекорд України з Королівського вогняного масажу

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15 листопада в Тернополі встановлено Рекорд України з Королівського вогняного масажу. 50 кращих масажистів демонстрували класичний масаж, який закінчився екзотичним масажем з використанням вогню. 

– Масаж вогнем. Як?! Ви ще не пробували?! Тоді вам у Тернопіль, – пише керівниця у Національному реєстрі рекордів Лана Вєтрова.

– 25 хвилин масажу і 5 хвилин із полум‘ям на спинах провели 50 людей, як кремезних байкерів, так і тих, хто вирішив спробувати це на собі, – розповідають організатори заходу «Королівський вогняний масаж»

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