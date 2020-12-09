Коронавірус на Тернопільщині 9 грудня: 228 нових випадків, 5 смертей, одужали – 449 осіб

228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 09 грудня 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 5 (жінка 70 р. Тернопільський район с. Чистилів, чоловік 68 р. Гусятинський район с. Чагарі, жінка 63 р. м. Чортків, жінка 86 р. м. Тернопіль, жінка 70 р. Тернопільський район с. Біла).

одужало – 449 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 1201

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 30207 осіб;

одужало – 24462 особи;

летальних випадків – 411 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –8031 (6204 одужало, 95 летальних, 1732 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1571 (1261 одужало, 15 летальних, 295 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1421 (1224 одужало, 22 летальних, 175 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1153 (1040 одужало, 18 летальних, 95 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1552 (1193 одужало, 24 летальних, 335 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1331 (1133 одужало, 27 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 171 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1383 (1123 одужало, 19 летальних, 241 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 685 (605 одужало, 9 летальних, 71 продовжують хворіти);

– Козівський район – 883 (709 одужало, 6 летальних, 168 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1715 (1433 одужало, 28 летальних, 254 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 781 (637 одужало, 2 летальних, 142 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1107 (1011 одужало, 22 летальних, 74 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1232 (909 одужало, 13 летальних, 310 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 417 (379 одужало, 3 летальних, 35 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1252 (1047 одужало, 26 летальних, 179 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2539 (1906 одужало, 29 летальних, 604 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2199 (1779 одужало, 32 летальних, 388 продовжують хворіти);

– Шумський район – 955 (869 одужало, 20 летальних, 66 продовжують хворіти).

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (55 осіб)

Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 5

Борщівський район (3 особи):

• с. Бабинці – 1

• с. Іване-Пусте – 2

Бучацький район (4 особи):

• м. Бучач – 1

• с. Пишківці – 1

• с. Дуліби – 1

• с. Трибухівці – 1

Гусятинський район (28 осіб):

• смт Гусятин – 4

• м. Хоростків – 3

• м. Копичинці – 11

• с. Зелене – 1

• смт Гримайлів – 1

• с. Васильківці – 2

• с. Вікно – 1

• с. Глібів – 1

• с. Крогулець – 1

• с. Личківці – 1

• с. Чабарівка – 2

Заліщицький район (5 осіб):

• м. Заліщики – 5

Збаразький район (15 осіб):

• м. Збараж – 7

• с. Стриївка – 1

• с. Романове Село – 2

• с. Базаринці – 2

• с. Новики – 2

• с. Шили – 1

Зборівський район (1 особа):

• с. Вертелка – 1

Козівський район (8 осіб):

• смт Козова – 5

• смт Козлів – 1

• с. Яструбове – 1

• с. Криве – 1

Кременецький район (8 осіб):

• м. Кременець – 4

• м. Почаїв – 2

• с. Великі Бережці – 1

• с. Підлісці – 1

️Лановецький район (10 осіб):

• м. Ланівці – 1

• с. Влащинці – 1

• с. Гриньки – 1

• с. Нападівка – 1

• с. Якимівці – 3

• с. Татаринці – 1

• с. Молотків – 2

️Монастириський район (1 особа):

• с. Горигляди – 1

Підволочиський район (30 осіб):

• смт Підволочиськ – 13

• м. Скалат – 3

• с. Супранівка – 1

• с. Шельпаки – 3

• с. Нове Село – 2

• с. Турівка – 3

• с. Мислова – 1

• с. Токи – 1

• с. Новосілка – 2

• с. Мовчанівка – 1

Підгаєцький район (2 особи):

• м. Підгайці – 2

Теребовлянський район (3 особи):

• м. Теребовля – 2

• с. Заздрість – 1

Тернопільський район (29 осіб):

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Петриків – 1

• с. Байківці – 4

• с. Великі Гаї – 11

• с. Велика Лука – 4

• с. Великий Глибочок – 3

• с. Острів – 2

• с. Мишковичі – 1

• с. Біла – 1

Чортківський район (10 осіб):

• м. Чортків – 4

• с. Білобожниця – 2

• с. Білий Потік – 2

• с. Колиндяни – 2

Шумський район (11 осіб): • м. Шумськ – 3 • с. Темногайці – 2 • с. Онишківці – 3 • с. Сураж – 1 • с. Васьківці – 1 • с. Малі Садки – 1