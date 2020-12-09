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Дівчатка проти хлопчиків: скільки дітей народилося у Чортківській громаді у 2020 році

Irena 0 Views Прокоментуй!

Протягом одинадцяти місяців 2020 року Чортківська громада поповнилася на 245 малюків. Варто зазначити, що за цей період народилося 129 хлопчиків і 116 дівчаток.

✅За даними відділу з питань державної реєстрації, найчастіше батьки називали хлопчиків: Максим, Матвій, Олександр, Артем, Дем’ян,Владислав, Назарій, Андрій, Захар, Марк, Остап, а дівчаток – Софія, Соломія, Емілія, Марта, Марія, Яна, Анастасія, Єва, Злата, Анна, Катерина.

✅Менш поширені імена серед наймолодших жителів громади такі: Яромир, Рустам, Річард, Алан, Октавіан, Даніель, Дамір, Емір, Мартин, Марко, Ян, Ясміна, Роксолана, Тереза, Ніколь, Майя, Меланія, Аліна, Еріка, Кіра, Домініка та Евеліна.

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