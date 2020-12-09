Дівчатка проти хлопчиків: скільки дітей народилося у Чортківській громаді у 2020 році
Протягом одинадцяти місяців 2020 року Чортківська громада поповнилася на 245 малюків. Варто зазначити, що за цей період народилося 129 хлопчиків і 116 дівчаток.
За даними відділу з питань державної реєстрації, найчастіше батьки називали хлопчиків: Максим, Матвій, Олександр, Артем, Дем’ян,Владислав, Назарій, Андрій, Захар, Марк, Остап, а дівчаток – Софія, Соломія, Емілія, Марта, Марія, Яна, Анастасія, Єва, Злата, Анна, Катерина.
Менш поширені імена серед наймолодших жителів громади такі: Яромир, Рустам, Річард, Алан, Октавіан, Даніель, Дамір, Емір, Мартин, Марко, Ян, Ясміна, Роксолана, Тереза, Ніколь, Майя, Меланія, Аліна, Еріка, Кіра, Домініка та Евеліна.