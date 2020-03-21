Коронавірус на Тернопільщині: хворий виявився священником

Перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.

Джерело: повідомлення Тернопільської ОДА

Деталі: Інфікований – мешканець міста Заліщики. Наразі лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловіку надається симптоматичне лікування.

Також встановлюються особи, з якими контактував хворий. Відомо, що він має велику сім’ю. Усім буде рекомендована самоізоляція.

Водночас, члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

“Для жителів Заліщицького району та сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні. На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скринінг”, – повідомили в ОДА.