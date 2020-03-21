14:19 | 21.03.2020
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Новини Тернополя 

Коронавірус на Тернопільщині: хворий виявився священником

Irena 3 Views Прокоментуй!

Перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.

Джерело: повідомлення Тернопільської ОДА

Деталі: Інфікований – мешканець міста Заліщики. Наразі лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловіку надається симптоматичне лікування. 

Також встановлюються особи, з якими контактував хворий. Відомо, що він має велику сім’ю. Усім буде рекомендована самоізоляція. 

Водночас, члени  регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

“Для жителів Заліщицького району та сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні. На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скринінг”, – повідомили в ОДА.

 

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