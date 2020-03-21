Коронавірус на Тернопільщині: хворий виявився священником
Перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.
Джерело: повідомлення Тернопільської ОДА
Деталі: Інфікований – мешканець міста Заліщики. Наразі лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловіку надається симптоматичне лікування.
Також встановлюються особи, з якими контактував хворий. Відомо, що він має велику сім’ю. Усім буде рекомендована самоізоляція.
Водночас, члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.
“Для жителів Заліщицького району та сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні. На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скринінг”, – повідомили в ОДА.