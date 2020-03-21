Дві лікарні у Тернополі лікуватимуть хворих на COVID – 19
ВИЗНАЧЕНО БАЗОВІ МЕДИЧНІ УСТАНОВИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСУ У ТЕРНОПОЛІ. Про це повідомляють у міській раді.
🚑 Відтак лікування хворих на COVID – 19 будуть проводити:
🔰Тернопільська лікарня швидкої допомоги та дитяча міська лікарня.
🔰У міській лікарні № 3 будуть мешканці проходити обсервацію та ізоляцію.
🔰 Базовою для лікування інших видів захворювання залишиться міська лікарня №2.
🔰Тернопільська обласна лікарня та районна лікарня визнані такими, які також будуть брати участь в лікуванні у випадку поширення коронавірусної інфекції.