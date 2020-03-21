16:03 | 21.03.2020
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Новини Тернополя 

Дві лікарні у Тернополі лікуватимуть хворих на COVID – 19

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ВИЗНАЧЕНО БАЗОВІ МЕДИЧНІ УСТАНОВИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСУ У ТЕРНОПОЛІ. Про це повідомляють у міській раді.

🚑 Відтак лікування хворих на COVID – 19 будуть проводити:

🔰Тернопільська лікарня швидкої допомоги та дитяча міська лікарня.

🔰У міській лікарні № 3 будуть мешканці проходити обсервацію та ізоляцію.

🔰 Базовою для лікування інших видів захворювання залишиться міська лікарня №2.

🔰Тернопільська обласна лікарня та районна лікарня визнані такими, які також будуть брати участь в лікуванні у випадку поширення коронавірусної інфекції.

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