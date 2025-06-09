Котячі та собачі історії: Рятувальники Тернопільщини врятували трьох пухнастих друзів!

Вихідні та початок тижня на Тернопільщині були гарячими для рятувальників не лише через пожежі, а й завдяки кільком зворушливим операціям з порятунку тварин! Кожен випадок – це доказ того, що бійці ДСНС завжди готові прийти на допомогу, навіть найменшим і найбеззахиснішим. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Ось як це було:

7 червня, Тернопіль, вул. Довженка: Визволено домашнього кота 🐈, який застряг у вікні квартири на 2-му поверсі.

8 червня, Тернопіль, вул. Енергетична: Врятовано дворового собаку 🐕, що впав у глибоку яму. Рятувальники оперативно підняли песика на поверхню.

9 червня, с. Великі Гаї, Тернопільський район: Цього ранку допомога знадобилася ще одному собаці 🐶! Тварина впала у 3-метрову яму. За допомогою драбини рятувальники успішно витягнули собаку.

Ці історії нагадують нам про важливість бути уважними до всього живого навколо. Дякуємо нашим рятувальникам за їхню працю та небайдужість!💪