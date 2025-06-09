Негода знеструмила десятки населених пунктів на Тернопільщині

У ніч з 8 на 9 червня Тернопільщину накрили ускладнені погодні умови — сильний вітер і рясні опади спричинили значні пошкодження електромереж, будівель та дорожньої інфраструктури.

Станом на 6:00 ранку без електропостачання залишаються 30 населених пунктів у Чортківському та Кременецькому районах. Із них 12 — частково знеструмлені. Загалом без світла залишилося понад 5500 абонентів, а також 124 трансформаторні підстанції.

Поривами вітру пошкоджено дахи трьох житлових будинків, спортивного залу школи та магазину. У п’яти вулицях зафіксовано пошкодження дорожнього покриття.

Аварійні бригади АТ «Тернопільобленерго» вже працюють над відновленням електропостачання. Також органи місцевого самоврядування проводять обстеження постраждалих територій, фіксують збитки та координують дії з ліквідації наслідків негоди.

‼️ Жителів області просять дотримуватись правил безпеки та уважно стежити за офіційними повідомленнями.