На Тернопільщині ДСНС-ники врятували собаку, що впала в яму для септика

09 червня 2025 року у селі Великі Гаї, що в Тернопільському районі, стався незвичний інцидент — на території будівництва у триметрову яму для септика впала собака. Тварина не могла самостійно вибратись і перебувала у небезпеці.

О 07:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про подію. На місце прибув черговий караул ДСНС. Рятувальники, використавши спеціальне спорядження, обережно спустилися в яму та підняли чотирилапого на поверхню.

Завдяки оперативним та професійним діям фахівців ДСНС, тварину вдалося швидко визволити. На щастя, собака не зазнала жодних ушкоджень.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області наголошує: у разі виникнення надзвичайної ситуації — не зволікайте, звертайтеся за допомогою до Служби порятунку 101.