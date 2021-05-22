«Кожен крок і кожен день роботи у сфері енергоефективності дає шлях до повної незалежності країни», – Василь Лозинський

Про заходи енергоефекртивності йшлося на робочій нараді під головуванням першого заступника Міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського та голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша.

– Позиція міністерства і моя особиста – кожен крок і кожен день роботи у тематиці енергоефективності дає шлях до повної незалежності країни. Усі ми знаємо і розумієм історію походження енергоресурсів. Чим ми менш енергозалежні від наших сусідів, тим більш успішною стає країна. Це домашнє завдання, яке є на порядку денному у кожного з нас. Одним із кроків, над яким працює міністерство, усунення бар’єрів щодо масштабної термомодернізації. Відповідний проект закону розміщено на сайті міністерства, – розповів перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський.

Тернопільщина є активною учасницею програм щодо стимулювання енергозбереження.

– Ми використовуємо усі наявні інструменти енергоефективності. Це передусім державна підтримка від фонду регіонального розвитку, у цьому році в області реалізується 6 проєктів на суму 21,2 млн гривень. 19 ОСББ нашого краю беруть участь у програмі Фонду енергоефективності «Енергодім». Обсяг фінансування їхніх проєктів становить 96,7 млн грн., – повідомив Володимир Труш.

Крім того, Тернопільщина активно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями, які допомагають впроваджувати енергозберігаючі технології.

– Область посідає друге місце в Україні по встановленню сонячних електростанцій у приватних домогосподарствах. При цьому, в перерахунку по кількості СЕС на 1000 осіб, область є лідером – 2,54 станції. Це понад 50 млн євро інвестицій. Розвивається мала гідро-, вітро-, сонячна енергетика, – начальник управління містобудування та архітектури ТОДА Володимир Харченко.

Завдяки урядовій програмі «теплі кредити» 12 650 домогосподарств тримали кредити на суму 267,9 млн гривень.