Марш Героїв відбувся у Тернополі

Марш Героїв відбувся в Тернополі. Більше 1 500 людей йшли від міського стадіону ім. Романа Шухевича до пам’ятника Степану Бандері.

Після ходи відбулося історико-мілітарне шоу, під час якого реконструктори відтворили історичні події та бої періодів Русі, козацтва, УНР-ЗУНР, УПА, АТО.

В Україні День Героїв відзначають щорічно 23 травня. Згадують всіх, хто боровся за незалежність України – від часів Київської Русі й до сучасності.

Йдеться зокрема, про козаків, січових стрільців, вояків ОУН-УПА, героїв Небесної сотні та учасників російсько-української війни. Встановила цей день у 1941 році Організація Українських Націоналістів, приурочивши до 23 травня 1938 року, коли в Роттердамі вбили Євгена Коновальця. До здобуття Україною незалежності День Героїв святкували підпільно. Наразі свято не є державним, проте національно-патріотичні організації хочуть, щоб День Героїв зробили офіційним святом. Суспільне