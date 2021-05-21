18:11 | 21.05.2021
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На Тернопільщині з глибини 23 метрів рятувальники витягнули кошеня

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21 травня на лінію 101 служби порятунку Чорткова надійшло повідомлення про те, що в с. Колиндяни Колиндянської ОТГ в криницю впав домашній улюбленець.

На місце виклику було направлено чергове відділення на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі Volksvagen Сrafter в складі 3-х чоловік.

За допомогою рятувальних мотузок та дихального апарата на стисненому повітрі Drager – здійснено спуск у не діючий (сухий) колодязь глибиною біля 23 метрів та врятовано переляканого і неушкодженого кота.

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