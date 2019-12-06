КП “Тернопільводоканал” уперше використовуватиме склопластикові труби

Із поїздки на турецький завод Superlit днями повернулися представники “Тернопільводоканалу” й підрядної організації, що втілює один із проектів, кредитованих Світовим банком. З-поміж іншого цим проектом передбачено заміну й санацію мереж водопостачання та водовідведення, і, власне, труби для цього виготовлятимуть у Туреччині.

Окрім того, що стандарти співпраці зі Світовим банком передбачають скрупульозний контроль на всіх етапах втілення проекту — від документообігу до якості матеріалів, “Тернопільводоканал” уперше використовуватиме склопластикові труби, тож була потреба ознайомитися зі специфікою їх виготовлення й експлуатації.

За питомою міцністю склопластик можна порівняти із дуже якісною сталлю, він має високу корозійну стійкість та інші переваги. За відгуками колег із водоканалу Хмельницького, які вперше використали склопластикові труби 2-3 роки тому, це добра інвестиція в оновлення водомереж.

Першу партію турецьких труб “Тернопільводоканал” очікує на початку 2020 року.

КП “Тернопільводоканал”