Креативна економіка очима молоді Тернополя

Кафедра економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя запрошує взяти участь у роботі I Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді», який відбудеться .

Тематичні секції студентського наукового форуму:

Нова економічна реальність: місце України в сучасній системі координат Реанімування фінансового сектора економіки: чи є шанси на успіх? Кроки назустріч бізнесу: нові стимулюючі економічні інструменти Інтеграція у цифрову економіку: рівень готовності стати розумною територією Зелена економіка: шанс на порятунок прийдешніх поколінь Сучасна освіта: навчання, що спонукає до змін

До участі у форумі запрошуються потенційні абітурієнти та студенти усіх курсів, слухачі магістратури, аспіранти. Для участі в роботі форуму необхідно до 15 березня 2018 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається) та наукову або творчу роботу за обраним напрямом тематичних секцій.

Робочі мови студентського наукового форуму — українська, англійська, польська.

Форма проведення форуму: очна та дистанційна.

За підсумками студентського наукового форуму буде видано збірник матеріалів.

Участь у форумі є безкоштовною і включає розсилання збірника матеріалів у електронному вигляді.