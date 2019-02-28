Кременчанка розповіла про особливості роботи тату-майстром

Алла Галанець понад три роки займається улюбленою справою і зізнається, що саме так реалізує свій творчий потенціал.

А почалося все з любові до малювання. Ще в дитинстві Алла надавала перевагу не іграшкам, а олівцям та паперу. Батьки, помітивши задатки своєї доньки, підтримали її у прагненні отримати художню освіту. Але вона не обмежилася однією спеціальністю. Алла спробувала себе у ролі швеї, перукаря, майстра манікюру, художника-дизайнера та вчительки образотворчого мистецтва, пише КременецьCity.

Перше тату зробила у 16-річному віці для свого друга. Пригадує, що це було зображення тельця, яке набивала на саморобній машинці. Проте відтоді минуло багато часу і Алла почала професійно займатись тату. Досвід переймала у майстрів із столичних тату-салонів, тоді й купила спеціалізовану машинку.

Свою ж роботу жінка вважає мистецтвом

«Звичайно, я художник, я малюю, але не на холсті, а на людському тілі, що набагато відповідальніше», – каже Алла.

Майстриня набиває тату в спеціально обладнаному кабінеті. Спочатку клієнт узгоджує малюнок, тоді по ньому створюється ескіз. Зазвичай наносить на тіло різнопланові малюнки, але якщо клієнт пропонує невдалий ескіз, то його доводиться переробляти. Тату-майстер переконує, що процедура є абсолютно безпечною та стерильною, оскільки для кожного сеансу використовуються одноразові картриджі, дезінфікується стіл, руки і шкіра клієнта, а сама машинка покривається захисною плівкою. Також вона використовує фарби американського виробництва, котрі вважаються гіпоалергенними. Але якщо у людини все ж виникла невелика алергічна реакція, то через місяць, на корекції, майстер замінює фарби на інші.

Перед процедурою набиття тату не потрібно особливої підготовки.

«Головне в цей період не вживати спиртного, адже воно підвищує кров’яний тиск і при роботі кров виштовхує фарбу», – каже майстриня.

Тривалість сеансу залежить від величини, складності тату та процесу підготовки. Так, найшвидше майстер набивала тату за 40 хв, а найдовше – за 7 годин. Проте великі тату жінка набиває за декілька сеансів, щоб клієнту не було так боляче. Після процедури ділянка шкіри з малюнком потребує догляду, якщо раніше її змащувала вазеліном, то тепер використовує спеціальну плівку, що сприяє швидкому загоєнню. Перевагами такої плівки є те, що вона не впускає вологи до татуювання, тому з ним можна сміливо приймати душ.

Зі слів тату-майстра найулюбленішим місцем для нанесення малюнків у її клієнтів є руки, останнім часом набуло популярності татуювання на обличчі брів та стрілок. Зараз доводиться набивати здебільшого вовків, які користуються шаленим попитом в обох статей. Якщо клієнти хочуть зробити банальні малюнки, то Алла пропонує внести в них щось нове. Для охочих мати унікальний малюнок вона розробляє індивідуальні ескізи.

З-поміж бажаючих зробити тату співвідношення чоловіків і жінок приблизно однакове. Перші віддають перевагу зображенню орлів, звірів та скандинавській тематиці, другі – квітам і ніжним орнаментам. Проте на практиці траплялись випадки, коли чоловіки набивали квіти, а жінки – зображення хижих звірів. Якщо найстаршим клієнтам Алли було 50 років, то наймолодшим лише 15, як правило, в тату-кабінет їх приводили батьки.

«Переважно всі клієнти після першого тату стають постійними. В мене є клієнтка, яка робить тату, скаржиться на біль і говорить, що воно точно буде останнім. А через місяць телефонує і коли йде на корекцію, то набиває ще одне. І так ця історія неодноразово повторюється. Зараз я їй зробила вже четверте татуювання», – каже Алла Галанець.

Часто звертаються з проханням переробити неякісне тату чи закрити шрами і опіки. Тому доводиться закінчувати чужі роботи, але виконувати це якісніше. А от виведенням татушок не займається, бо для цього потрібен дорогий професійний лазер.

«Тату дорожче вивести, ніж набити. Я завжди говорю людям перед записом на сеанс, щоб вони 25 раз подумали чи реально хочуть зробити конкретне тату», – розповідає майстер.

Алла мріє і далі розвиватися в професійному плані і з кожним разом виконувати свою роботу все краще і краще. Тому вона відвідує курси у різних майстрів, переймає їхній досвід. Також в майбутньому Алла хоче брати участь у тату фестивалях, але перед цим збирається відкрити свій тату-салон.

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