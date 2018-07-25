Кременчани розповіли, де проводять час влітку

Половина літа вже позаду, а ви ще не їздили на відпочинок? Кременчани розповіли для видання Кременець City, де проводять час влітку.

Слава: Цього літа відпочивала в Хрінниках з друзями. Там чиста вода, свіже повітря, ліс, будиночки можна зняти там, де ніхто не турбує. Це недорого і недалеко.

Олександр: Я вчусь у Львові і там працюю, а на літо приїжджаю додому і тут відпочиваю. Зазвичай, їздимо з друзями на річку. Нещодавно відпочивав в Карпатах, мені сподобалось.

Богдан і Світлана: В Рудці непогано, а за межами Тернопільщини можемо порадити Бердянськ в Запорізькій області, там дуже чисте море, або на Волині Шацькі озера. Ще можна відпочити в Турійському районі село Соловичі, там є де відпочити. Чи Хрінники, ми чули там проходять фестивалі.

Денис і Ольга: На море чи за кордон, радимо на Багами і Маямі.

Ольга і Олена: Відпочинок на морі в Одесі подобається. Подобається Тернопільський став, купатись заборонено, але можна погуляти і гарно провести час.

Аня: На жаль, нікуди не виїжджаю, просто виходжу гуляти з друзями.

Сергій: Я взагалі не місцевий, але знаю що можна поїхати в Рудку, там гарне чисте озеро, ліс. А за межами Тернопільщини рекомендую Шацькі озера, подобається чиста вода.

Андрій: Можна в лісі і на ставку відпочити, на Джерело святої Анни.

Віталік: Я відпочиваю з друзями на Королівському ставу, або з сім’єю їздимо в Рівне.

Фото: Христина Іваницька