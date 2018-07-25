Дебошир розбив головою вікно службового автомобіля тернопільських патрульних

П’яний чоловік розбив головою вікно в машині патрульних Тернополя, коли ті намагалися вдягнути йому наручники. Подія трапилася вчора ввечері.

Спочатку нетверезий дебошир з’ясовував стосунки з робітниками аварійної служби тепломереж, відверто заважав працювати. Саме вони й викликали патрульних. Коли правоохоронці зрозуміли, що розмовою конфлікт не усунути, вирішили забрати правопорушника у відділок. Однак, коли намагалися вдягнути йому наручники, той розбив головою вікно у дверцятах патрульного автомобіля. Тож маршрут довелося змінити — поїхали в лікарню. За вчинене шибайголові загрожує кримінальна відповідальність.